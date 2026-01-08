快訊

停砍公教年金案 考試院會同意聲請釋憲及暫時處分

無法排除細菌汙染…雀巢配方奶逾8萬瓶需回收 食藥署：誤食恐噁心嘔吐

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

大陸發布「日本右翼的核野心」報告 籲國際警惕

中央社／ 台北8日電
中國智庫今天發布「日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅」報告。圖／AI生成
中國智庫今天發布「日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅」報告。圖／AI生成

中國智庫今天發布「日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅」報告。中國外交部說，日本首相高市早苗等高官推動修改「無核三原則」，公開聲稱日本應擁有核武器，國際社會應高度警惕日方擁核危險傾向，謹慎展開對日核合作，促日停止在擁核問題上試探底線紅線。

新華社報導，「日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅」研究報告8日上午在北京由中國軍控與裁軍協會與中核戰略規劃研究總院聯合發布，呼籲國際社會高度警惕日本右翼勢力日益膨脹的核野心和日本軍國主義復辟的危險動向，共同維護戰後國際秩序和國際核不擴散體系。

報告全文約1.3萬字，提出「十條建議」：敦促日本首相立即澄清相關錯誤言論；要求日本政府恪守「無核三原則」；敦促日本政府切實履行國際核不擴散義務，解決鈽材料供需嚴重失衡問題；呼籲日本國內有識之士制止政府危險動向；呼籲「不擴散核武器條約」2026年審議大會認真審議相關問題。

報告還呼籲國際原子能總署加強對日保障監督；呼籲相關國家加強對日約束，放棄對日「延伸威懾」安排；呼籲相關國家確保與日核能合作完全用於和平用途；鼓勵聯合國及相關國際組織負責人及時發出正義聲音；鼓勵國際學術界加強相關研究，為維護國際核不擴散體系提供智力支持。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應記者相關提問時宣稱，日本新政府執政以來「急不可耐地暴露出日本右翼的核野心」。日相高市早苗等高官推動修改「無核三原則」，暗示引入核潛艇，主動強化所謂對日「延伸威懾」，公開聲稱日本應該擁有核武器，日方行徑是對以「不擴散核武器條約」為基石的國際核不擴散體系戰後國際秩序的嚴重挑戰，引發國際社會以及日本國內各界人士的強烈反對。

她說，日本右翼日益膨脹的核野心是日本軍國主義死灰復燃的危險信號，對世界和平與穩定構成嚴重威脅。日方應當正視國際社會的正義呼聲，立即澄清在核武器問題上的立場，恪守不擴散核武器條約義務及「無核三原則」。

毛寧還稱，國際社會應高度警惕日方擁核危險傾向，謹慎展開對日核合作，繼續在雙多邊平台展開遏制日本擁核野心，加強對日本監督核查的討論，確保國際法和國際核不擴散體系不受衝擊，促日本停止在擁核問題上試探國際正義的底線紅線。

日本 核武 核三

延伸閱讀

習近平報復高市早苗「台灣有事」論才剛開始 日本有招反制？

受惠高市政策發酵、企業獲利改善 日股ETF可分批布局

【重磅快評】大陸對日祭軍工禁令 日本陷危急存亡事態？

中日關係惡化...王毅與芬蘭外長通話 「揭露高市早苗的倒行逆施」

相關新聞

展望今年兩岸關係 陸委會：對方看起來是沒有善意

兩岸關係波譎雲詭，展望今年，陸委會指出，北京對台的欺壓脅迫不會停止，兩岸關係還是會面對諸多挑戰，同時陸委會也強調，對今年...

押回太子集團首腦陳志之後 陸公安部：將通緝首批犯罪集團骨幹

大陸公安部公布，柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志被從柬埔寨押解回國，並將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員。

陸海警船到釣魚台島海域「去年總天數破紀錄」 陸國防部回應了

日本媒體報導，2025年全年在釣魚台島相關海域觀測到大陸海警船的天數達356天，為歷年最多。大陸國防部發言人張曉剛8日表...

再駁退役校官赴陸將採許可制 陸委會查源頭是AI：一本正經胡說八道

近日網傳政府推動的「兩岸條例」修法，將把退役校級軍官赴陸都要採取「許可制」，對此陸委會8日再度駁斥，並披露相關消息是來自...

2部長被列「台獨頑固分子」 是否對陸反制？陸委會：研議好了將對外說明

大陸方面日前宣布對內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，加上將立委沈伯洋住處衛星圖披露，引起我方政府的反彈...

大陸發布「日本右翼的核野心」報告 籲國際警惕

中國智庫今天發布「日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅」報告。中國外交部說，日本首相高市早苗等高官推動修改「無核三原則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。