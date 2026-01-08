大陸發布「日本右翼的核野心」報告 籲國際警惕

中國智庫今天發布「日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅」報告。中國外交部說，日本首相高市早苗等高官推動修改「無核三原則」，公開聲稱日本應擁有核武器，國際社會應高度警惕日方擁核危險傾向，謹慎展開對日核合作，促日停止在擁核問題上試探底線紅線。

新華社報導，「日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅」研究報告8日上午在北京由中國軍控與裁軍協會與中核戰略規劃研究總院聯合發布，呼籲國際社會高度警惕日本右翼勢力日益膨脹的核野心和日本軍國主義復辟的危險動向，共同維護戰後國際秩序和國際核不擴散體系。

報告全文約1.3萬字，提出「十條建議」：敦促日本首相立即澄清相關錯誤言論；要求日本政府恪守「無核三原則」；敦促日本政府切實履行國際核不擴散義務，解決鈽材料供需嚴重失衡問題；呼籲日本國內有識之士制止政府危險動向；呼籲「不擴散核武器條約」2026年審議大會認真審議相關問題。

報告還呼籲國際原子能總署加強對日保障監督；呼籲相關國家加強對日約束，放棄對日「延伸威懾」安排；呼籲相關國家確保與日核能合作完全用於和平用途；鼓勵聯合國及相關國際組織負責人及時發出正義聲音；鼓勵國際學術界加強相關研究，為維護國際核不擴散體系提供智力支持。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應記者相關提問時宣稱，日本新政府執政以來「急不可耐地暴露出日本右翼的核野心」。日相高市早苗等高官推動修改「無核三原則」，暗示引入核潛艇，主動強化所謂對日「延伸威懾」，公開聲稱日本應該擁有核武器，日方行徑是對以「不擴散核武器條約」為基石的國際核不擴散體系戰後國際秩序的嚴重挑戰，引發國際社會以及日本國內各界人士的強烈反對。

她說，日本右翼日益膨脹的核野心是日本軍國主義死灰復燃的危險信號，對世界和平與穩定構成嚴重威脅。日方應當正視國際社會的正義呼聲，立即澄清在核武器問題上的立場，恪守不擴散核武器條約義務及「無核三原則」。

毛寧還稱，國際社會應高度警惕日方擁核危險傾向，謹慎展開對日核合作，繼續在雙多邊平台展開遏制日本擁核野心，加強對日本監督核查的討論，確保國際法和國際核不擴散體系不受衝擊，促日本停止在擁核問題上試探國際正義的底線紅線。