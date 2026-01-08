美逮馬杜洛 北京學者：中國會捍衛在委國經濟利益

快訊

中央社／ 北京8日電

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕後，引渡美國受審。中國商務部國際經濟貿易研究院研究員張建平今天表示，中方會盡各種辦法捍衛在委內瑞拉的經濟利益與海外權益，也會採取相關行動。

委內瑞拉是中國在拉丁美洲最親密的夥伴之一。中國是委內瑞拉石油最大的買家，並在該國投入數百億美元的基礎設施，雙方在能源、國防領域有緊密關係。

更甚者，在美國夜襲委內瑞拉前不久，中國政府拉美事務特別代表邱小琪等人還與馬杜洛（NicolasMaduro）會晤，強調委內瑞拉與中國是兄弟情誼。

張建平今天在中國記協舉辦的新聞茶座上被問及相關議題時表示，過去20年中國與委內瑞拉經濟聯繫深，中國在委內瑞拉有大量投資與貸款，而委內瑞拉則向中國出口石油，中國方面高度重視這種雙邊經貿聯繫。

他強調，中國會想盡各種辦法捍衛與維護在委內瑞拉的經濟利益與海外權益，並會採取相關行動。

對於委內瑞政局動盪，是否會影響中國與拉丁美洲國家之間的關係？張建平分析，中拉合作在近幾年迅速提升，許多拉美國家積極參與中拉論壇與一帶一路，這些年中國在拉丁美洲建設港口、基礎設施，互聯互通得到迅速推進，2025年與拉美國家的貿易額增加30%多。

張建平表示，中拉儘管地理相隔遙遠，但經貿聯繫會越來越緊密，並且藉由談判簽署雙多邊自由貿易協定，全方面拓展經貿關係，讓互補性更好體現，帶動發展水準提升。

