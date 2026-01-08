中國開發東海油田新動作 日本抗議表示遺憾

日本內閣官房長官木原稔今天在記者會表示，日方在東海的日中中間線靠中方一邊的海域，發現中國開採天然氣油田的新動作，日本政府已經透過外交管道向中方提出抗議。

時事通信社報導，根據木原的說法，日本海上保安廳（相當於海巡署）發現中國在中線西側的海域，固定移動式鑽井船。海上保安廳考量當地船隻航行安全，已在本月2日發布航行警報。

木原批評，「儘管日本多次提出抗議，中方仍繼續片面開發，以及企圖既成事實化的舉動，令人感到極為遺憾。」

他也呼籲中方，依據2008年有關東海資源共同開發的日中協議，儘早重啟相關談判。

「讀賣新聞」報導，日本與中國政府2008年談妥，同意在橫跨日中中間線的海域，共同開發部分天然氣油田，不過中方因為兩國關係惡化中止相關交涉，並持續在附近海域設置結構物。目前中方設置的結構物約為20座，這些結構物可能是開採設備的底座。