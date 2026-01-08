金融時報：大陸駭客入侵美國眾議院多個委員會電郵系統

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國國會眾議院。（新華社）
美國國會眾議院。（新華社）

英國媒體報導，中國大陸入侵了美國眾議院多個重要委員會工作人員的電郵系統。這是代號「鹽颱風」（Salt Typhoon）大規模網路間諜活動的最新行動。

《金融時報》7日引述知情人士報導上述消息。路透未能立即核實相關報導，美國白宮也尚未立即回應路透的置評請求。

報導稱，中國入侵了美國眾院中國問題委員會、外交事務委員會、情報委員會和軍事委員會工作人員的電郵系統。

「鹽颱風」是美國最關注的駭客組織之一。美官員稱，該組織不只是蒐集情報，並在中美發生衝突時介入癱瘓美國的關鍵基礎設施。北京一再否認幕後操作相關網攻活動。

2024年11月，美國網路司令部（U.S. Cyber Command）執行主任亞當斯基（Morgan Adamski）稱，中國駭客正在美國關鍵基礎設施的資訊科技網絡部署力量，以在中美發生衝突時派上用場。

美國參議院情報委員會主席沃納稱，疑似與中國有關、代號「鹽颱風」（Salt Typhoon）的網路間諜行動，是美國歷來最嚴重的電信駭客攻擊事件。

美國眾院 網路 駭客

