習近平報復高市早苗「台灣有事」論才剛開始 日本有招反制？

中國無預警加強對日本「兩用物項」的出口管制，並對日本一項關鍵晶片製造材料啟動反傾銷調查。彭博資訊報導，中國國家主席習近平對日相高市早苗「台灣有事」說法的報復才剛開始，而北京正藉此試探美國是否仍會力挺在亞洲最重要盟友日本。學者指出，如今美中關係不錯，日本已難再循老路請華府居中斡旋；東京目前多按兵不動，盼觀察北京是否自行降溫。

外媒引述專家分析，若日中關係進一步惡化，東京仍握有反制籌碼：日本掌控高達90%的先進光阻劑市場，而中國光阻材料的國產替代率估計低於5%。一旦日本對此祭出限制，可能衝擊中國的晶片發展。

高市迄今避免採取反制以避免在國內引發更大反彈，尤其日本車廠仰賴中國零組件。

美國前外交官、現任策略諮詢公司亞洲集團管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）表示：「日本面對中國政策鬧脾氣的預設作法，是不靠妥協緩和，但也避免升高到報復行動，」他說，「日本的目標是耐心等中國最終冷靜下來」。

東京大學國際政治學教授佐橋亮（Ryo Sahashi）提到，日本歷來遵循一個清楚的模式，先穩固與美國的關係再面對中國，「現在情況截然不同，美中關係相對不錯，所以日本不能再用過去那套，透過美國與中國談判」。他補充，日本剩兩條路，「要嘛認真與中國展開外交協商，要嘛先按兵不動」。

根據日中元首既定行程，高市和中國國家主席習近平下一次會晤機會是11月在深圳舉行的APEC峰會，意味東京很可能得承受數月的經濟陣痛。

日本在關鍵半導體領域占據主導地位，掌握高達90%的先進光阻劑市場，彭博經濟指出，若東京在這個領域實施出口管制，可能重創中國的晶片雄心，且要找到替代方案需要多年。光阻劑（photoresist）是一種用於蝕刻晶片的感光材料。

香港南華早報引述日本總合研究所洲資深經濟學家野木森稔（Minoru Nogimori）說：「日本可以停止出口半導體製造設備等重要商品。半導體製造設備與化學品應該是重要籌碼。」

根據中國獨立商業情報供應商ResearchInChina的數據，2021年日本4家公司掌握全球光阻劑市場72.5%，分別為光阻劑大廠JSR、東京應化工業（TOK）、信越化學（Shin-Etsu Chemical）與富士軟片電子材料（Fujifilm Electronic Materials）。

中國光阻劑市場一年約17.5億美元（約557.4億台幣），但本土生產商缺乏產能取代日本供應商，市調公司TrendForce估計，中國國產替代率低於5%。

不過，北京經濟諮詢公司龍洲經訊的科技業分析師張婷婷（Tilly Zhang）指出，由於中國本就面臨限制，無法進口用於製造最新晶片的先進機台，因此對高階光阻劑的需求可能有限。

張婷婷認為，在先進晶片供應鏈上，「凡是可能卡住中國的，都已經被卡住，」她說，若出現任何嚴重的報復行動，向中國大量出售非高階半導體製造設備的日本企業可反而可能受害。

南華另提到，部分亞洲媒體12月曾報導，日本已準備對光阻劑出口祭出限制。對此分析人士指出，任何供應中斷都可能加速北京長期推動的科技供應鏈國產替代進程。