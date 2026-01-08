陸國防部：愛好和平國家 應防止日本軍國主義借屍還魂

對於有日本政府官員支持日本擁核武，大陸國防部發言人8日回應時稱，愛好和平的國家和人民，應該防止日本軍國主義借屍還魂。

據大陸國防部微信公眾號「國防部發布」消息，該部發言人張曉剛8日說，國際社會包括東南亞國家，對日本軍事安全動向批評聲音不斷，日方不但不反省收斂，反而編造各種藉口，變本加厲地擴軍備武，明目張膽地出口殺傷性武器，甚至冒天下之大不韙鼓吹擁核，更加暴露出日本右翼勢力推動「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。

張曉剛強調，所有愛好和平的國家和人民都應認清日本政府的不軌圖謀，防止日本軍國主義借屍還魂，共同捍衛戰後國際秩序，堅決維護世界和地區和平穩定。

日本戰後立下無核三原則，規定不擁有、不生產、不引進核武器。據《朝日新聞》報導，獲得首相高市早苗重用的首相府安全高官，去年12月18日匿名接受訪時，公然贊同日本擁核。大陸外交部12月19日回應時，敦促日本停止在擁核問題上試探國際的底線紅線。12月22日，大陸外交部二度回應時稱，日本若擁有核武器，將引發遠超第二次世界大戰的慘禍。

針對中共海軍去年聖誕節在南海救助菲漁民，被菲方稱「政治宣傳」，張曉剛回應，菲方有些人只想著把本國漁民當作海上侵權挑釁和煽宣炒作的工具，往火坑裡推，毫不顧及他們的生計和安全，還對中方進行汙衊指責，十分虛偽和冷血。

張曉剛表示，中方始終堅定維護自身領土主權和海洋權益，並致力於與地區國家共同將南中國海打造成和平、友誼、合作之海。

據菲律賓GMA電視台新聞網，菲律賓海岸警衛隊發言人塔雷拉說，菲方已接獲漁民求助情況，並派出船隻前去營救，而中國海軍的行為看似「政治宣傳」，並非真心誠意伸出援手。