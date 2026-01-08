陸國防部：愛好和平國家 應防止日本軍國主義借屍還魂

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
央視軍事頻道發布中共北部戰區海軍某驅逐艦支隊4艘萬噸級飛彈驅逐艦同框畫面。（圖／取自央視新聞）
對於有日本政府官員支持日本擁核武，大陸國防部發言人8日回應時稱，愛好和平的國家和人民，應該防止日本軍國主義借屍還魂。

據大陸國防部微信公眾號「國防部發布」消息，該部發言人張曉剛8日說，國際社會包括東南亞國家，對日本軍事安全動向批評聲音不斷，日方不但不反省收斂，反而編造各種藉口，變本加厲地擴軍備武，明目張膽地出口殺傷性武器，甚至冒天下之大不韙鼓吹擁核，更加暴露出日本右翼勢力推動「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。

張曉剛強調，所有愛好和平的國家和人民都應認清日本政府的不軌圖謀，防止日本軍國主義借屍還魂，共同捍衛戰後國際秩序，堅決維護世界和地區和平穩定。

日本戰後立下無核三原則，規定不擁有、不生產、不引進核武器。據《朝日新聞》報導，獲得首相高市早苗重用的首相府安全高官，去年12月18日匿名接受訪時，公然贊同日本擁核。大陸外交部12月19日回應時，敦促日本停止在擁核問題上試探國際的底線紅線。12月22日，大陸外交部二度回應時稱，日本若擁有核武器，將引發遠超第二次世界大戰的慘禍。

針對中共海軍去年聖誕節在南海救助菲漁民，被菲方稱「政治宣傳」，張曉剛回應，菲方有些人只想著把本國漁民當作海上侵權挑釁和煽宣炒作的工具，往火坑裡推，毫不顧及他們的生計和安全，還對中方進行汙衊指責，十分虛偽和冷血。

張曉剛表示，中方始終堅定維護自身領土主權和海洋權益，並致力於與地區國家共同將南中國海打造成和平、友誼、合作之海。

據菲律賓GMA電視台新聞網，菲律賓海岸警衛隊發言人塔雷拉說，菲方已接獲漁民求助情況，並派出船隻前去營救，而中國海軍的行為看似「政治宣傳」，並非真心誠意伸出援手。

相關新聞

中國殲-35執行「新年第一飛」釋量產訊號？「綠皮機」外觀引討論

根據瀋飛融媒公眾號報導，2026年1月6日，瀋飛集團完成「新年第一飛」。當天有至少2架殲-35型艦載戰鬥機參與了「新年第...

9年來首度 加拿大總理卡尼13日啟程訪問北京

加拿大總理辦公室1月7日宣布，總理卡尼（Mark Carney）13日啟程前往中國、14日抵達，17日離開。由於美國總統...

廣角鏡／陸外長連36年新年首訪非洲

大陸外長王毅昨日開始對非洲的六日訪問，將觸及衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托等國，並在非盟總部出席「中非人文交流年」開幕，創下該職位連續卅六年在新年首訪非洲的紀錄。圖為二○二四年王毅在北京的中非合

港媒：北京不滿美擄馬杜洛 港官員訪美臨時喊卡

香港創新科技及工業局長孫東六日突然取消訪美行程，且據傳訪團原先都已抵達機場準備出發，卻突然出現重大轉折。香港明報七日披露...

訪陸行落幕 李在明指「限韓令」或循序漸進化解

南韓總統李在明7日在上海結束為期四日對中國大陸的國事訪問。韓媒指，李在明當日下午前往大韓民國臨時政府舊址訪問時，呼籲各國...

