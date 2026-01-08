中國殲-35執行「新年第一飛」釋量產訊號？「綠皮機」外觀引討論

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
隨著瀋飛新廠房的正式投產，今年大陸殲-35和殲-35A這對第5代戰機產能有望得到巨大攀升。（圖／取自瀋飛融媒）
根據瀋飛融媒公眾號報導，2026年1月6日，瀋飛集團完成「新年第一飛」。當天有至少2架殲-35型艦載戰鬥機參與了「新年第一飛」，綠皮機身、折疊翼蓋板、兩段式後緣襟翼在相關影片中看得非常明確。隨著瀋飛新廠房的正式投產，今年殲-35和殲-35A這對第5代戰機產有望得到巨大攀升。

據觀察者網，殲-35型艦載機擔綱「新年第一飛」，象徵意義遠大於實際意義。其一是象徵新一年度工作正式展開。以組裝廠的工作計畫來看，2025年度依照計畫交付最後一批產品後，2026年度的產品組裝工作就已經展開了，只不過這一過程從2025年延續到了2026年而已。 2026年的這「新年第一飛」也昭示新一年工作開始了，大家都依照既定工作時程安排。

其二是象徵瀋陽飛機公司集團公司今年工作重點，前些年都是殲-11B/BS或者殲-15戰鬥機來擔綱「新年第一飛」，然後是殲-16戰鬥機。哪個機型上來「第一飛」，就預示著瀋本年度的工作以哪個機型為主，哪個機型是集團公司當年的「主打機型」。

瀋飛集團今年改為由殲-35來執行「第一飛」。很明顯，目前作為典型第四代戰鬥機中期型號的殲-11B/BS已經過眼雲煙，只剩下一些機況比較好的、還有進行過中期改進升級（MLU）的飛機維持戰鬥力；殲-15已經被殲-15T取代，且殲-15T也僅僅是四代半的水準。

而之前占大部份的殲-16系列戰鬥機的量產，在五代機全面鋪開的情況下，也已經進入後期。除了殲-16D型還有進一步批產的需求，大陸四代半戰鬥機的需求規模在殲-20系列大規模量產下，已經逐步縮小乃至終結。

在這種情況下，殲-35型艦載機和殲-35A戰鬥機成為瀋飛集團年度的工作重點。

從這2架殲-35型戰鬥機在影片中的特徵看，它的塗裝使用的是中共海軍新一代艦載機標準的綠色防鏽底漆，此類防鏽底漆從公開報導來看，最早出現在2020年3、4月瀋飛集團的報導中，最先是給殲-15型艦載機運用的，並在2021年年初、2021年10月同樣出自飛瀋集團的報導中。是中共海軍艦載機，乃至新一代戰鬥機的標準防鏽塗裝。

畢竟不只「福建號」航艦等著殲-35艦載機，還有遼寧艦、山東艦。如果搭載殲-35型艦載機，這2艘航艦的戰鬥力還將進一步提升。

2026年1月6日，瀋飛集團完成「新年第一飛」。當天至少2架殲-35型艦載戰鬥機參與了「新年第一飛」。（圖／取自瀋飛融媒）
