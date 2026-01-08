香港奪命大火預料3月中進行聆訊調查

快訊

中央社／ 香港8日電
香港大埔宏福苑火災造成多人傷亡。圖／法新社
香港大埔宏福苑火災造成多人傷亡。圖／法新社

香港去年11月發生的一場大火，導致161人死亡，行政長官李家超其後宣布成立獨立委員會，以調查事起因並提出改善建議，據報導，委員會預料3月中正式展開聆訊工作。

星島日報今天在報導中引述消息透露，委員會預計於2月進行指示聆訊（正式聆訊前就案件進行管理的一種程序），3月中正式展開聆訊，委員會將聚焦兩大調查方向，一是起因及改善建議，二是宏福苑為何會出現「圍標」問題。

所謂「圍標」，是指多個競標者私下串通，在招標時協調報價或行動，以確保其中一人能夠得標，從而操縱結果、排除競爭，最終可能抬高價格，損害招標方的利益。

據報導，委員會已聘用律師行進行獨立調查工作，相關律師行曾處理食水含鉛超標及南丫海難事件的委員會調查工作，對委員會調查程序具有豐富經驗。

委員會並已委任5人為代表大律師，他們是資深大律師杜淦堃、李澍桓、俞匡庭、李俊軒及馮天榮。

報導表示，調查牽涉的政府部門眾多，有屋宇署、消防處、市建局，以及涉事的房產管理公司、顧問公司和維修公司。此外，警方、廉政公署、競爭事務委員會也會派人出庭作供。

宏福苑於去年11月26日發生大火，大火發生前，該屋苑正在進行外牆維修。

去年12月12日，當局宣布成立獨立委員會調查事件，並委任陸啟康法官為主席，陳健波和歐陽伯權為委員。

當局曾表示，委員會的職權範圍為：審視起火、火勢迅速蔓延和造成人命傷亡及財產損毀的成因；審視維修工程有否不適當的相連利益、角色衝突、有否涉貪「圍標」等；檢視現行相關法律的規管及懲罰是否足夠；就上述一些問題提出建議。

