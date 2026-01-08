9年來首度 加拿大總理卡尼13日啟程訪問北京

加拿大總理辦公室1月7日宣布，總理卡尼（Mark Carney）13日啟程前往中國、14日抵達，17日離開。由於美國總統川普多次發言要把加拿大變成美國的第51州，引起加國人民反彈。卡尼的這次北京之行，勢必加強中國大陸與加拿大的合作。

加拿大總理上一次訪問中國是在2017年，時任總理杜魯道當時會見大陸國家主席習近平，但未能就啟動貿易協議談判的條款達成協議。

據明報引述加拿大傳媒，預計卡尼隨後將前往波斯灣地區的卡達首都多哈，但截至當地時間周三早上，加拿大總理辦公室尚未證實有關行程。

2025年10月31日，習近平在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議期間會見卡尼。當時新華社報導，雙方同意恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，共同推動中加戰略夥伴關係發展。

報導指出，習近平指去年是中加建交55周年和建立戰略夥伴關係20周年。他強調中加雙方要樹立客觀理性認知，正確看待彼此，從兩國共同和長遠利益出發，推動中加關係發展，堅持互利共贏，拓展經貿、能源等領域務實合作，密切人文交流，支持兩國各界增進相互了解，厚植雙邊關係的民意基礎，加強在聯合國等多邊框架內協調和合作，推動構建更加公正合理的全球治理體系，維護國際公平正義。

報導指，卡尼表示，建交55年來，加拿大和中國長期保持良好關係，加拿大新政府高度重視與北京的關係，期待抓住兩國關係改善發展的機遇，重拾建交初心，找回失去時間，重啟雙邊合作，以務實和建設性方式推動加中關係取得更多成果。

他稱加方願同中方密切高層往來，推進農業、能源、氣候變化等領域合作，實現互利共贏，為兩國人民帶來更多福祉。在國際事務中，加中兩國理念相近，可加強協作，共同踐行多邊主義、維護自由貿易，推動國際經濟秩序改革。雙方同意恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，共同推動中加戰略夥伴關係發展。

習近平與卡尼去年的會面，也宣告因華為孟晚舟事件所引發的中加緊張關係正式結束。