快訊

「心快碎光了」 辛柏毅家屬急急問宮廟資訊：只想再見你一面

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

9年來首度 加拿大總理卡尼13日啟程訪問北京

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2025年10月31日，大陸國家主席習近平在南韓慶州出席亞太經合組織第32次領導人非正式會議期間會見加拿大總理卡尼。（新華社）
2025年10月31日，大陸國家主席習近平在南韓慶州出席亞太經合組織第32次領導人非正式會議期間會見加拿大總理卡尼。（新華社）

加拿大總理辦公室1月7日宣布，總理卡尼（Mark Carney）13日啟程前往中國、14日抵達，17日離開。由於美國總統川普多次發言要把加拿大變成美國的第51州，引起加國人民反彈。卡尼的這次北京之行，勢必加強中國大陸與加拿大的合作。

加拿大總理上一次訪問中國是在2017年，時任總理杜魯道當時會見大陸國家主席習近平，但未能就啟動貿易協議談判的條款達成協議。

據明報引述加拿大傳媒，預計卡尼隨後將前往波斯灣地區的卡達首都多哈，但截至當地時間周三早上，加拿大總理辦公室尚未證實有關行程。

2025年10月31日，習近平在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議期間會見卡尼。當時新華社報導，雙方同意恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，共同推動中加戰略夥伴關係發展。

報導指出，習近平指去年是中加建交55周年和建立戰略夥伴關係20周年。他強調中加雙方要樹立客觀理性認知，正確看待彼此，從兩國共同和長遠利益出發，推動中加關係發展，堅持互利共贏，拓展經貿、能源等領域務實合作，密切人文交流，支持兩國各界增進相互了解，厚植雙邊關係的民意基礎，加強在聯合國等多邊框架內協調和合作，推動構建更加公正合理的全球治理體系，維護國際公平正義。

報導指，卡尼表示，建交55年來，加拿大和中國長期保持良好關係，加拿大新政府高度重視與北京的關係，期待抓住兩國關係改善發展的機遇，重拾建交初心，找回失去時間，重啟雙邊合作，以務實和建設性方式推動加中關係取得更多成果。

他稱加方願同中方密切高層往來，推進農業、能源、氣候變化等領域合作，實現互利共贏，為兩國人民帶來更多福祉。在國際事務中，加中兩國理念相近，可加強協作，共同踐行多邊主義、維護自由貿易，推動國際經濟秩序改革。雙方同意恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，共同推動中加戰略夥伴關係發展。

習近平與卡尼去年的會面，也宣告因華為孟晚舟事件所引發的中加緊張關係正式結束。

加拿大 總理

延伸閱讀

加拿大總理13至17日訪中 2017年來首次

習近平態度放軟吐27字 李在明：「限韓令」可望逐步化解

紐時稱唐羅主義給習近平啟示：強權說話 他國會退讓

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

相關新聞

9年來首度 加拿大總理卡尼13日啟程訪問北京

加拿大總理辦公室1月7日宣布，總理卡尼（Mark Carney）13日啟程前往中國、14日抵達，17日離開。由於美國總統...

港媒：北京不滿美擄馬杜洛 港官員訪美臨時喊卡

香港創新科技及工業局長孫東六日突然取消訪美行程，且據傳訪團原先都已抵達機場準備出發，卻突然出現重大轉折。香港明報七日披露...

台灣憂中共仿效美國逮捕賴總統？陸國台辦回應了

美國日前派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，引起輿論討論大陸是否效法此模式，對台採取行動。大陸國台辦發言人陳斌華7日被問及此事時...

廣角鏡／陸外長連36年新年首訪非洲

大陸外長王毅昨日開始對非洲的六日訪問，將觸及衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托等國，並在非盟總部出席「中非人文交流年」開幕，創下該職位連續卅六年在新年首訪非洲的紀錄。圖為二○二四年王毅在北京的中非合

訪陸行落幕 李在明指「限韓令」或循序漸進化解

南韓總統李在明7日在上海結束為期四日對中國大陸的國事訪問。韓媒指，李在明當日下午前往大韓民國臨時政府舊址訪問時，呼籲各國...

李在明喊話習近平 在朝鮮半島問題上發揮斡旋作用

正對中國大陸進行國是訪問的南韓總統李在明7日表示，他在與大陸國家主席習近平舉行會談時，已請求中方在包括北韓核問題在內的朝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。