成都秋雨教會傳多人被抓

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）多個人權組織表示，這波抓捕發生在今年1月6日，範圍包含成都、德陽等地。最早被逮捕的是李英強長老，其妻兒亦暫時失聯；有一位成員舒瓊遭以“尋釁滋事”傳喚。此外，有教會成員被職場上司提醒其“一舉一動正受到密切關注”；在一處跟秋雨教會有關的學堂教學場所，也出現派出所人員，該處老板更“被叫到派出所施壓”，限期要求學堂搬離物品。

此前，有好幾間地下教會都遭遇政府打壓行動，例如浙江溫州的雅陽教會1月5日傳出遭數百名武裝警察包圍，警方還出動吊車、推土機等大型器械，各界擔憂政府打算拆除該教會。

去年10月，廣西的錫安教會也有十多位教會領袖和成員被逮捕，包含創辦人金明日牧師，他被以“涉嫌非法利用訊息網絡罪”遭刑事拘留。 2019年，創辦秋雨教會的王怡牧師則是以“煽動顛覆國家政權罪”等罪名被判刑9年。

未向官方登記的地下家庭教會近年承受中國政府益發強力的打壓，自去年9月起更有控制升級的跡象，除了發布《宗教教職人員網絡行為規範》，要求宗教人員在網路上的行為應“熱愛祖國，擁護中國共產黨的領導”；中國國家主席習近平也再次提到“宗教中國化”、“引導宗教與社會主義社會相適應”等說法，中共中央政治局更召開集體學習會議。

對於今年1月初這波教會抓捕，多個人權組織表示譴責，要求中國政府立即放人，保障宗教自由。

（人權觀察等）

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

