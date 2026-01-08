港媒：北京不滿美擄馬杜洛 港官員訪美臨時喊卡

香港創新科技及工業局長孫東六日突然取消訪美行程，且據傳訪團原先都已抵達機場準備出發，卻突然出現重大轉折。香港明報七日披露，孫東臨時取消訪美與馬杜洛事件有關，有分析指大陸對美國派兵赴委內瑞拉擄走總統馬杜洛的行動「極度反感」。

孫東原定六日啟程訪美，參與在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展，並到舊金山及矽谷交流。局方於六日中午發新聞稿交代行程，卻在四小時二十分鐘後突然宣布取消。報導稱，訪問團隊原本已經抵達機場準備出發，孫東臨時取消訪美與馬杜洛事件有關。而香港創新科技及工業局則回覆稱，港府「一直對官員外訪的適切性作動態評估，經評估後決定取消」。

大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，難以估計是北京要求或港府自行決定取消行程，但「至低限度」與大陸對美國的擄拐行動「極度反感」有關。他預料，任何港府官員「短期內很難」訪美。信報也指出，官員外訪若涉及敏感國家，有一套「上報機制」，故孫東因漏報而出差錯的可能性微乎其微，「估計是『有關方面』就中美關係有最新指示」，導致局方須匆忙變陣。

另，對於美國科技巨頭Meta以廿億美元收購人工智慧初創公司Manus的交易，英國金融時報六日引述消息人士透露，大陸商務部官員已開始評估Manus將員工和技術轉移至新加坡，隨後出售給Meta，是否需要根據大陸法律獲得出口許可。Manus是北京蝴蝶效應科技旗下公司，被譽為「中國第二間DeepSeek」，於去年三月推出號稱全球首個「通用AI智慧體」（General AI Agent）的產品而迅速走紅。