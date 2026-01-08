聽新聞
港媒：北京不滿美擄馬杜洛 港官員訪美臨時喊卡

聯合報／ 記者陳宥菘賴錦宏／綜合報導
委內瑞拉總統馬杜洛（中）5日搭乘直升機抵達紐約曼哈頓，準備前往聯邦法院出庭。路透
委內瑞拉總統馬杜洛（中）5日搭乘直升機抵達紐約曼哈頓，準備前往聯邦法院出庭。路透

香港創新科技及工業局長孫東六日突然取消訪美行程，且據傳訪團原先都已抵達機場準備出發，卻突然出現重大轉折。香港明報七日披露，孫東臨時取消訪美與馬杜洛事件有關，有分析指大陸對美國派兵赴委內瑞拉擄走總統馬杜洛的行動「極度反感」。

孫東原定六日啟程訪美，參與在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展，並到舊金山及矽谷交流。局方於六日中午發新聞稿交代行程，卻在四小時二十分鐘後突然宣布取消。報導稱，訪問團隊原本已經抵達機場準備出發，孫東臨時取消訪美與馬杜洛事件有關。而香港創新科技及工業局則回覆稱，港府「一直對官員外訪的適切性作動態評估，經評估後決定取消」。

大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，難以估計是北京要求或港府自行決定取消行程，但「至低限度」與大陸對美國的擄拐行動「極度反感」有關。他預料，任何港府官員「短期內很難」訪美。信報也指出，官員外訪若涉及敏感國家，有一套「上報機制」，故孫東因漏報而出差錯的可能性微乎其微，「估計是『有關方面』就中美關係有最新指示」，導致局方須匆忙變陣。

另，對於美國科技巨頭Meta以廿億美元收購人工智慧初創公司Manus的交易，英國金融時報六日引述消息人士透露，大陸商務部官員已開始評估Manus將員工和技術轉移至新加坡，隨後出售給Meta，是否需要根據大陸法律獲得出口許可。Manus是北京蝴蝶效應科技旗下公司，被譽為「中國第二間DeepSeek」，於去年三月推出號稱全球首個「通用AI智慧體」（General AI Agent）的產品而迅速走紅。

延伸閱讀

美推翻馬杜洛！委內瑞拉政局動盪供油減 大陸地方煉油廠恐轉向伊朗

鳴槍示警？美軍抓捕馬杜洛送上法庭 川普不掩飾對伊朗軍事警告

馬杜洛任內前3年…委內瑞拉將113公噸黃金運往瑞士 價值近1635億元

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

相關新聞

習近平態度放軟吐27字 李在明：「限韓令」可望逐步化解

韓聯社報導，正在中國國是訪問的南韓總統李在明今天表示，中國「限韓令」相關措施可望循序漸進地獲得解決。至於中方在黃海設置構...

台灣憂中共仿效美國逮捕賴總統？陸國台辦回應了

美國日前派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，引起輿論討論大陸是否效法此模式，對台採取行動。大陸國台辦發言人陳斌華7日被問及此事時...

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

被大陸列為台獨頑固分子的立委沈伯洋，近日居住地與工作場所的衛星影像在大陸社交平台上被曝光，遭陸媒轉發。大陸國台辦發言人陳...

北京列劉世芳、鄭英耀「台獨頑固分子」：徵集違法犯罪線索

大陸昨祭出今年首個對台硬手段，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，宣告對兩人「依法實施懲戒」，檢察官陳...

觀察站／教長被點名 陸學位生來台無望

大陸一口氣將劉世芳、鄭英耀兩位現任部會首長列為「台獨頑固分子」，除了呈現出兩岸關係進一步向下滑的跡象，更重要的是此番制裁...

廣角鏡／陸外長連36年新年首訪非洲

大陸外長王毅昨日開始對非洲的六日訪問，將觸及衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托等國，並在非盟總部出席「中非人文交流年」開幕，創下該職位連續卅六年在新年首訪非洲的紀錄。圖為二○二四年王毅在北京的中非合

