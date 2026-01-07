加拿大總理13至17日訪中 2017年來首次
加拿大總理辦公室表示，加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於13至17日訪問中國，這是2017年以來首次有加國總理訪中。
加拿大總理辦公室表示，卡尼訪中的目的，是希望加強貿易、能源、農業和國際安全領域的合作。
路透社今天報導，由於美國貿易政策的不確定性，加拿大正努力將出口市場從以美國為主分散出去。
2024年8月，加拿大政府宣布將對中國製電動車課徵稅率100%的關稅。2025年8月，中國宣布對加拿大油菜籽課徵臨時反傾銷稅。
中國國家主席習近平於2025年10月31日與卡尼在亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會舉行場邊會晤。當時習近平表示，中加關係呈現恢復向好發展態勢，符合兩國共同利益。
