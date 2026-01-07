加拿大總理13至17日訪中 2017年來首次

中央社／ 台北7日電

加拿大總理辦公室表示，加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於13至17日訪問中國，這是2017年以來首次有加國總理訪中

加拿大總理辦公室表示，卡尼訪中的目的，是希望加強貿易、能源、農業和國際安全領域的合作。

路透社今天報導，由於美國貿易政策的不確定性，加拿大正努力將出口市場從以美國為主分散出去。

2024年8月，加拿大政府宣布將對中國製電動車課徵稅率100%的關稅。2025年8月，中國宣布對加拿大油菜籽課徵臨時反傾銷稅。

中國國家主席習近平於2025年10月31日與卡尼在亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會舉行場邊會晤。當時習近平表示，中加關係呈現恢復向好發展態勢，符合兩國共同利益。

加拿大 總理 訪中

延伸閱讀

習近平態度放軟吐27字 李在明：「限韓令」可望逐步化解

紐時稱唐羅主義給習近平啟示：強權說話 他國會退讓

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

李在明用習近平送的小米手機自拍上傳X問：畫質不錯吧？

相關新聞

習近平態度放軟吐27字 李在明：「限韓令」可望逐步化解

韓聯社報導，正在中國國是訪問的南韓總統李在明今天表示，中國「限韓令」相關措施可望循序漸進地獲得解決。至於中方在黃海設置構...

台灣憂中共仿效美國逮捕賴總統？陸國台辦回應了

美國日前派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，引起輿論討論大陸是否效法此模式，對台採取行動。大陸國台辦發言人陳斌華7日被問及此事時...

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

被大陸列為台獨頑固分子的立委沈伯洋，近日居住地與工作場所的衛星影像在大陸社交平台上被曝光，遭陸媒轉發。大陸國台辦發言人陳...

北京列劉世芳、鄭英耀「台獨頑固分子」：徵集違法犯罪線索

大陸昨祭出今年首個對台硬手段，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，宣告對兩人「依法實施懲戒」，檢察官陳...

觀察站／教長被點名 陸學位生來台無望

大陸一口氣將劉世芳、鄭英耀兩位現任部會首長列為「台獨頑固分子」，除了呈現出兩岸關係進一步向下滑的跡象，更重要的是此番制裁...

廣角鏡／陸外長連36年新年首訪非洲

大陸外長王毅昨日開始對非洲的六日訪問，將觸及衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托等國，並在非盟總部出席「中非人文交流年」開幕，創下該職位連續卅六年在新年首訪非洲的紀錄。圖為二○二四年王毅在北京的中非合

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。