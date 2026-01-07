訪陸行落幕 李在明指「限韓令」或循序漸進化解

南韓總統李在明7日在上海結束為期四日對中國大陸的國事訪問。韓媒指，李在明當日下午前往大韓民國臨時政府舊址訪問時，呼籲各國正確認識歷史，並指尊重歷史才能維持互信、開創未來。同時，李在明在離開上海前對此趟訪陸行評價指，韓中關係取得的進展比預想的更多，並稱預計「限韓令」相關問題有望循序漸進地得到解決。

據韓聯社，李在明7日結束對中國大陸的國事訪問，從上海啟程返韓。李在明對此趟訪陸行評價稱，韓中關係取得的進展比預想的更多。他並在當日於上海與隨行記者團午餐座談會時指，雙方展開廣泛交流，並就可能出現分歧的事項探索出較為妥善的解決途徑。

至於北韓問題，李在明稱，已請求中方在包括朝核在內的韓半島問題上發揮斡旋作用。雙方還就大陸在黃海設構造物問題交換意見。就大陸「限韓令」，他稱，預計相關問題有望循序漸進地得到解決。

另，在離開大陸之前，李在明前往大韓民國臨時政府舊址，出席臨時政府成立100周年紀念儀式。他致辭時說，上海是南韓獨立運動家白凡金九撰寫自傳《白凡逸志》之地，也是南韓民族英雄尹奉吉義舉之地。他指，先烈們在此地捍衛「大韓民國」這一國號的同時，從未放棄對建立民主共和國的希望。

李在明續稱，「在擺脫殖民統治的國家中，南韓是唯一一個同步實現工業化和民主化的國家。」臨時政府闡明的民主共和制理念延續至四一九革命、五一八民運、六月民主抗爭、燭光革命和光之革命，開啟了真正的國民主權時代。

他稱，只有尊重和銘記歷史，國家之間才能保持互信。他在與大陸國家主席習近平舉行會談時呼籲中方對安重根義士遺骸發掘工作和保護在華南韓獨立運動遺跡予以關注。他強調，只有正確認識歷史，才能更好開創未來。兩國民眾為祖國獨立和解放而開展的激烈鬥爭將被載入史冊，成為兩國聯誼的根基。

大韓民國臨時政府舊址位於上海核心商圈新天地一帶，是南韓近代史重要象徵，也是南韓民眾來滬的必訪景點。每逢南韓重要政治人物訪問上海，該處往往成為行程安排與關注焦點。在李在明前，已有多名南韓總統到訪過，包括盧泰愚、金泳三、金大中、盧武鉉、李明博和朴槿惠等。

李在明4日抵達北京後，首先與旅中韓僑座談。5日，他與習近平會談，這是兩國領導人時隔兩個月再次會晤，也是李在明就任後第二次與習近平會面。雙方商定，深化合作推動韓中關係邁上新台階。李在明6日先後與大陸全國人大常委會委員長趙樂際和大陸國務院總理李強舉行會見，後於同日下午轉赴上海與上海市委書記陳吉寧會晤。