國台辦點名劉世芳、鄭英耀等人「台獨頑劣分子」 邱垂正：將採必要作為

中央社／ 台北7日電
陸委會主委邱垂正。中央社
陸委會主委邱垂正。中央社

中國大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列名「台獨頑固分子」；陸委會主委邱垂正表示，政府將採取必要作為，堅定捍衛國家主權與司法主權，維護國人安全與福祉。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華7日上午在例行記者會上宣布，將劉世芳、鄭英耀列為「台獨頑固分子」；將一名陳姓檢察官（指高等檢察署檢察官陳舒怡）列為「台獨打手幫凶」。

邱垂正7日下午透過影片表示，對於中共作法表達最強烈抗議與最嚴厲譴責。

邱垂正表示，政府將採取必要作為，堅定捍衛國家主權、司法主權，維護國人安全與福祉，對於中共挑釁兩岸穩定作為，其所引發的一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

邱垂正重申，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實和台海現狀，中華人民共和國對台灣沒有司法管轄權，其法律對於台灣人民完全沒有拘束力。

他強調，中共對台灣的威脅與恫嚇不會有任何威懾效果，只會引發台灣人民更強烈的憤怒與反感，嚴重影響兩岸正常交流，讓兩岸關係漸行漸遠，這完全是北京惡劣對台行徑所造成。

邱垂正表示，中共用意在於製造寒蟬效應，逼迫台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心，「相信所有熱愛台灣這塊土地的有良知、有血性的台灣人民，絕對不會上當，更不會屈服」。

邱垂正 台獨 劉世芳 鄭英耀 國台辦

相關新聞

習近平態度放軟吐27字 李在明：「限韓令」可望逐步化解

韓聯社報導，正在中國國是訪問的南韓總統李在明今天表示，中國「限韓令」相關措施可望循序漸進地獲得解決。至於中方在黃海設置構...

台灣憂中共仿效美國逮捕賴總統？陸國台辦回應了

美國日前派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，引起輿論討論大陸是否效法此模式，對台採取行動。大陸國台辦發言人陳斌華7日被問及此事時...

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

被大陸列為台獨頑固分子的立委沈伯洋，近日居住地與工作場所的衛星影像在大陸社交平台上被曝光，遭陸媒轉發。大陸國台辦發言人陳...

訪陸行落幕 李在明指「限韓令」或循序漸進化解

南韓總統李在明7日在上海結束為期四日對中國大陸的國事訪問。韓媒指，李在明當日下午前往大韓民國臨時政府舊址訪問時，呼籲各國...

李在明喊話習近平 在朝鮮半島問題上發揮斡旋作用

正對中國大陸進行國是訪問的南韓總統李在明7日表示，他在與大陸國家主席習近平舉行會談時，已請求中方在包括北韓核問題在內的朝...

