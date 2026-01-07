國台辦點名劉世芳、鄭英耀等人「台獨頑劣分子」 邱垂正：將採必要作為

中國大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列名「台獨頑固分子」；陸委會主委邱垂正表示，政府將採取必要作為，堅定捍衛國家主權與司法主權，維護國人安全與福祉。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華7日上午在例行記者會上宣布，將劉世芳、鄭英耀列為「台獨頑固分子」；將一名陳姓檢察官（指高等檢察署檢察官陳舒怡）列為「台獨打手幫凶」。

邱垂正7日下午透過影片表示，對於中共作法表達最強烈抗議與最嚴厲譴責。

邱垂正表示，政府將採取必要作為，堅定捍衛國家主權、司法主權，維護國人安全與福祉，對於中共挑釁兩岸穩定作為，其所引發的一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

邱垂正重申，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實和台海現狀，中華人民共和國對台灣沒有司法管轄權，其法律對於台灣人民完全沒有拘束力。

他強調，中共對台灣的威脅與恫嚇不會有任何威懾效果，只會引發台灣人民更強烈的憤怒與反感，嚴重影響兩岸正常交流，讓兩岸關係漸行漸遠，這完全是北京惡劣對台行徑所造成。

邱垂正表示，中共用意在於製造寒蟬效應，逼迫台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心，「相信所有熱愛台灣這塊土地的有良知、有血性的台灣人民，絕對不會上當，更不會屈服」。