李在明喊話習近平 在朝鮮半島問題上發揮斡旋作用

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
南韓總統李在明7日表示，他在與大陸國家主席習近平舉行會談時，已請求中方在包括北韓核問題在內的朝鮮半島問題上發揮斡旋作用。法新社
正對中國大陸進行國是訪問的南韓總統李在明7日表示，他在與大陸國家主席習近平舉行會談時，已請求中方在包括北韓核問題在內的朝鮮半島問題上發揮斡旋作用。大陸外交部發言人毛寧在同日例行記者會上，則未進一步說明中韓就此問題展開哪些討論，也未正面回應中方是否會敦促北韓暫停核計畫。

韓聯社報導，李在明7日在上海與隨行記者團舉行午餐會時，做出上述表示。李在明稱，他在元首會談中向中方表示，南北韓的溝通渠道均已被切斷，雙方不僅缺乏信任，而且充斥著敵意。儘管南韓方面仍在努力，但在沒有渠道的情況下基本溝通都難以進行，希望中方為此發揮斡旋作用。

李在明還表示，習近平和大陸國務院總理李強在談及朝鮮半島問題時均提到「耐心」。他指出，南韓方面長時間對北韓採取軍事措施，可能使北韓感到不安，若要推動對話，就需要理解對方立場。

李在明強調，由於長期積累的對立情緒，緩和局勢並重啟對話需要付出較多時間和努力，同時也離不開周邊國家的作用。因此他請求中方發揮相應作用，「中方也予以肯定回應」。

同日下午大陸外交部例行記者會上，面對媒體詢問，能否具體介紹中韓兩國元首就北韓核問題進行了哪些討論，以及中方是否會敦促北韓暫停核計畫，毛寧並未正面回應。

毛寧首先稱，「關於中韓兩國元首會談的情況，中方已經發布了消息」，她並接著表示，「關於半島，我想告訴你的是，維護半島和平穩定是符合各方共同利益的，中方將繼續以自己的方式為此發揮建設性作用。」

李在明目前正在訪陸行的第二站上海，他7日下午將出席「大韓民國臨時政府」舊址100周年紀念活動，緬懷抗日獨立運動人士的犧牲與奉獻精神，行程結束後便將返回南韓，結束4天3夜他對大陸的首次國是訪問。

北韓 李在明 南韓 習近平

