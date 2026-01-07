習近平態度放軟吐27字 李在明：「限韓令」可望逐步化解

韓聯社報導，正在中國國是訪問的南韓總統李在明今天表示，中國「限韓令」相關措施可望循序漸進地獲得解決。至於中方在黃海設置構造物的問題，李在明表示，韓方已提議精準劃定兩國共同水域的中間線，雙方將啟動工作層面磋商。

韓聯社報導，李在明今天在上海與隨行記者團舉行午餐座談會時表示，中國政府一直否認「限韓令」的存在，但這次措辭略不同於以往。中國國家主席習近平在會談上說，「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」。

李在明表示，若中方突然改變態度，意味著「限韓令」確實存在。他認為習近平這番話意味著，中方今後將為解決相關問題付出努力。

李在明說，考慮到習近平指示對相關問題具體討論，預計今後兩國將啟動協商。

至於中國在黃海設置構造物引發的爭議，李在明表示，韓方已提議精準劃定兩國共同水域的中間線，從根源上化解分歧，雙方將啟動工作層面磋商。

李在明表示，韓中兩國在黃海各自擁有固有水域，中間設有共同管理水域，而相關構造物位於共同水域內，靠近中方一側邊界，略微越界。

李在明說，這次爭議並非中方越過中間線進入韓方水域，而是發生在共同水域內靠近中方一側區域。

李在明說，中方明確表示，相關構造物內沒有所謂「無人機魚」等軍事用途裝備，而是水產養殖設施。目前相關區域共有兩處養殖設施，以及用於管理與保護的配套設施。中方已明確表態，將移除該管護構造物，移除工作預計即將啟動。

李在明指出，他與習近平會談時，已請求中方在包括北韓核問題在內的朝鮮半島問題上發揮斡旋作用。

李在明說，習近平和中國國務院總理李強談到朝鮮半島問題時，都提到「耐心」。他表示，由於長期積累的對立情緒，緩和局勢並重啟對話需要付出較多時間和努力，也離不開周邊國家的作用，因此他請求中方發揮相應作用，中方也予以肯定回應。