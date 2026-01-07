日本抗議收緊「兩用物項」出口管制 陸外交部：撤回高市錯誤言論

在日相高市早苗去年11月7日發表涉台言論、中日僵局仍未見和緩之際，大陸商務部6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，其中或涵蓋多項稀土物項，日本外務省7日對中方措施表達遺憾與抗議，並要求中方撤回。對此，大陸外交部發言人毛寧7日反嗆日方，要求其「正視問題根源，反思糾錯，撤回高市早苗首相的錯誤言論。」

陸媒澎湃新聞報導，針對NHK記者7日在大陸外交部例行記者會上詢問，中方宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，由於早前大陸政府公布的「2026年度兩用物項和許可證管理目錄」，包含稀土相關的物項，能否確認此次措施也涵蓋稀土產品？以及對於日本政府以「中國針對日本的措施偏離國際慣例」為由，向中方提出抗議並要求撤回的評論，毛寧作出上述表示。

毛寧表示，具體的問題請向中方的主管部門了解，接著她表示，「我想指出的是，高市早苗首相涉台錯誤言論侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅。為了維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，中方依法依規採取措施，完全正當合理。」

毛寧又說，中方敦促日方正視問題根源，反思糾錯，撤回高市早苗首相的錯誤言論。

共同社報導，日本外務省7日稱，大陸商務部宣布加強管制後，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰6日向大陸駐日本大使館公使施泳提出抗議，要求撤回措施。日本官房長官木原稔7日稱中方的措施「絕無法容許，極其遺憾」。對於中方管制對象是否包括稀土，他以「措施對象等不明朗的點也很多」為由表示將細緻調查。

據日本能源和金屬礦物資源機構（JOGMEC），大陸在2024年稀土進口來源的占比達到71.9%。

大陸商務部6日表示，禁止所有「兩用物項」對日本軍事用戶、軍事用途，以及「一切有助於提升日本軍事實力」的其它最終用戶用途出口。

共同社指，製造戰機等軍事或工業製品時，高性能稀土永磁被認為不可或缺，純電動汽車（EV）的馬達和半導體等廣泛工業製品也會用到稀土，若成為管制對象，或對日企造成很大影響。