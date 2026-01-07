快訊

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

聽新聞
0:00 / 0:00

日本抗議收緊「兩用物項」出口管制 陸外交部：撤回高市錯誤言論

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。歐新社
大陸外交部發言人毛寧。歐新社

在日相高市早苗去年11月7日發表涉台言論、中日僵局仍未見和緩之際，大陸商務部6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，其中或涵蓋多項稀土物項，日本外務省7日對中方措施表達遺憾與抗議，並要求中方撤回。對此，大陸外交部發言人毛寧7日反嗆日方，要求其「正視問題根源，反思糾錯，撤回高市早苗首相的錯誤言論。」

陸媒澎湃新聞報導，針對NHK記者7日在大陸外交部例行記者會上詢問，中方宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，由於早前大陸政府公布的「2026年度兩用物項和許可證管理目錄」，包含稀土相關的物項，能否確認此次措施也涵蓋稀土產品？以及對於日本政府以「中國針對日本的措施偏離國際慣例」為由，向中方提出抗議並要求撤回的評論，毛寧作出上述表示。

毛寧表示，具體的問題請向中方的主管部門了解，接著她表示，「我想指出的是，高市早苗首相涉台錯誤言論侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅。為了維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，中方依法依規採取措施，完全正當合理。」

毛寧又說，中方敦促日方正視問題根源，反思糾錯，撤回高市早苗首相的錯誤言論。

共同社報導，日本外務省7日稱，大陸商務部宣布加強管制後，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰6日向大陸駐日本大使館公使施泳提出抗議，要求撤回措施。日本官房長官木原稔7日稱中方的措施「絕無法容許，極其遺憾」。對於中方管制對象是否包括稀土，他以「措施對象等不明朗的點也很多」為由表示將細緻調查。

據日本能源和金屬礦物資源機構（JOGMEC），大陸在2024年稀土進口來源的占比達到71.9%。

大陸商務部6日表示，禁止所有「兩用物項」對日本軍事用戶、軍事用途，以及「一切有助於提升日本軍事實力」的其它最終用戶用途出口。

共同社指，製造戰機等軍事或工業製品時，高性能稀土永磁被認為不可或缺，純電動汽車（EV）的馬達和半導體等廣泛工業製品也會用到稀土，若成為管制對象，或對日企造成很大影響。

日本 中方 稀土 高市早苗

延伸閱讀

東京房價不到台北一半！009817不只用萬元當房東、還有J-REITs穩穩配4%

中收緊對日出口管制 禁止可軍用項目清單達千項 日本強烈抗議

【重磅快評】大陸對日祭軍工禁令 日本陷危急存亡事態？

日本自民黨盼擴大執政聯盟 國民民主黨內部態度不一

相關新聞

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

被大陸列為台獨頑固分子的立委沈伯洋，近日居住地與工作場所的衛星影像在大陸社交平台上被曝光，遭陸媒轉發。大陸國台辦發言人陳...

台灣憂中共仿效美國逮捕賴總統？陸國台辦回應了

美國日前派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，引起輿論討論大陸是否效法此模式，對台採取行動。大陸國台辦發言人陳斌華7日被問及此事時...

日本抗議收緊「兩用物項」出口管制 陸外交部：撤回高市錯誤言論

在日相高市早苗去年11月7日發表涉台言論、中日僵局仍未見和緩之際，大陸商務部6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，其中...

僵局未解反制加碼至半導體領域 陸宣布對日本二氯矽烷反傾銷調查

中日外交僵局未解，大陸持續加碼對日反制措施。繼6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制後，大陸商務部7日再宣布，對原產於日...

習李達共識：中韓元首每年會面、限韓令鬆綁、租借大熊貓

中國國家主席習近平5日與南韓總統李在明舉行會談，南韓國家安保室長魏聖洛表示，兩國領導人在會談中就「中韓元首每年會面」達成...

李在明用習送的小米手機自拍 上傳社媒「畫質不錯吧」

中國國家主席習近平去年11月1日對南韓進行國事訪問時，送給南韓總統李在明兩部小米手機，李在明當時曾問習近平：「通信安全怎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。