僵局未解反制加碼至半導體領域 陸宣布對日本二氯矽烷反傾銷調查

中日外交僵局未解，大陸持續加碼對日反制措施。繼6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制後，大陸商務部7日再宣布，對原產於日本的進口二氯矽烷（DCS）進行反傾銷立案調查。二氯矽烷主要用於製造半導體外延片之成膜，這也顯示大陸對日本的反制措施已觸及半導體領域。

大陸商務部7日發布「商務部公告2026年第2號」，公布對原產於日本的進口「二氯二氫硅（二氯矽烷）」發起反傾銷立案調查。公告聲稱，大陸商務部於2025年12月8日收到唐山三孚電子材料有限公司代表大陸二氯矽烷產業提交的申請，請求對日本二氯矽烷進行反傾銷調查。

值得注意的是，上述調查申請提交的時間，是在日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事」答辯內容之後，當時中日關係已經惡化。

大陸商務部發言人透過「答記者問」稱，此次調查是應大陸國內產業申請發起的。申請人提交的初步證據顯示，2022年至2024年，自日本進口的二氯矽烷數量總體呈上升趨勢，價格累計下跌31%，自日傾銷進口產品對大陸國內產業生產經營造成了損害。

大陸商務部發言人表示，調查機關收到申請後，根據大陸有關法律法規，並遵循世貿組織規則對申請書進行了審查，認為申請符合反傾銷調查立案條件，決定發起調查。調查機關將依法開展調查，充分保障各利害關係方權利，根據調查結果客觀公正作出裁決。

根據公告，大陸商務部自2026年1月7日啟動調查，調查通常應在2027年1月7日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。

根據大陸商務部公告，二氯矽烷（DCS）主要用於晶片製造過程中的薄膜沉積（如外延膜、碳化矽膜、氮化矽膜、氧化矽膜和多晶矽膜等），用於生產邏輯晶片、存儲晶片、模擬晶片和其他類晶片，也可用於合成半導體前驅體和聚矽氮烷等。