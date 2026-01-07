快訊

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

聽新聞
0:00 / 0:00

僵局未解反制加碼至半導體領域 陸宣布對日本二氯矽烷反傾銷調查

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部7日宣布，對原產於日本的進口二氯矽烷（DCS）進行反傾銷立案調查。美聯社
大陸商務部7日宣布，對原產於日本的進口二氯矽烷（DCS）進行反傾銷立案調查。美聯社

中日外交僵局未解，大陸持續加碼對日反制措施。繼6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制後，大陸商務部7日再宣布，對原產於日本的進口二氯矽烷（DCS）進行反傾銷立案調查。二氯矽烷主要用於製造半導體外延片之成膜，這也顯示大陸對日本的反制措施已觸及半導體領域。

大陸商務部7日發布「商務部公告2026年第2號」，公布對原產於日本的進口「二氯二氫硅（二氯矽烷）」發起反傾銷立案調查。公告聲稱，大陸商務部於2025年12月8日收到唐山三孚電子材料有限公司代表大陸二氯矽烷產業提交的申請，請求對日本二氯矽烷進行反傾銷調查。

值得注意的是，上述調查申請提交的時間，是在日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事」答辯內容之後，當時中日關係已經惡化。

大陸商務部發言人透過「答記者問」稱，此次調查是應大陸國內產業申請發起的。申請人提交的初步證據顯示，2022年至2024年，自日本進口的二氯矽烷數量總體呈上升趨勢，價格累計下跌31%，自日傾銷進口產品對大陸國內產業生產經營造成了損害。

大陸商務部發言人表示，調查機關收到申請後，根據大陸有關法律法規，並遵循世貿組織規則對申請書進行了審查，認為申請符合反傾銷調查立案條件，決定發起調查。調查機關將依法開展調查，充分保障各利害關係方權利，根據調查結果客觀公正作出裁決。

根據公告，大陸商務部自2026年1月7日啟動調查，調查通常應在2027年1月7日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。

根據大陸商務部公告，二氯矽烷（DCS）主要用於晶片製造過程中的薄膜沉積（如外延膜、碳化矽膜、氮化矽膜、氧化矽膜和多晶矽膜等），用於生產邏輯晶片、存儲晶片、模擬晶片和其他類晶片，也可用於合成半導體前驅體和聚矽氮烷等。

日本 大陸商務部 中日關係 半導體

延伸閱讀

東京房價不到台北一半！009817不只用萬元當房東、還有J-REITs穩穩配4%

中收緊對日出口管制 禁止可軍用項目清單達千項 日本強烈抗議

【重磅快評】大陸對日祭軍工禁令 日本陷危急存亡事態？

009817來了1萬元就跨海當房東！主打J-REITs…19號開募搶賺4.2％殖利率

相關新聞

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

被大陸列為台獨頑固分子的立委沈伯洋，近日居住地與工作場所的衛星影像在大陸社交平台上被曝光，遭陸媒轉發。大陸國台辦發言人陳...

台灣憂中共仿效美國逮捕賴總統？陸國台辦回應了

美國日前派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，引起輿論討論大陸是否效法此模式，對台採取行動。大陸國台辦發言人陳斌華7日被問及此事時...

日本抗議收緊「兩用物項」出口管制 陸外交部：撤回高市錯誤言論

在日相高市早苗去年11月7日發表涉台言論、中日僵局仍未見和緩之際，大陸商務部6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，其中...

僵局未解反制加碼至半導體領域 陸宣布對日本二氯矽烷反傾銷調查

中日外交僵局未解，大陸持續加碼對日反制措施。繼6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制後，大陸商務部7日再宣布，對原產於日...

習李達共識：中韓元首每年會面、限韓令鬆綁、租借大熊貓

中國國家主席習近平5日與南韓總統李在明舉行會談，南韓國家安保室長魏聖洛表示，兩國領導人在會談中就「中韓元首每年會面」達成...

李在明用習送的小米手機自拍 上傳社媒「畫質不錯吧」

中國國家主席習近平去年11月1日對南韓進行國事訪問時，送給南韓總統李在明兩部小米手機，李在明當時曾問習近平：「通信安全怎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。