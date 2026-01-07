陸把劉世芳、鄭英耀列台獨頑固分子 陸委會：表達最強烈抗議譴責

大陸國台辦發言人陳斌華7日在例行記者會上宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。陸委會對此表達最強烈的抗議與嚴厲譴責，並指中共意在製造寒蟬效應，並企圖主張對台灣具有管轄權，一切做法拙劣且無效。陸委會還說，中共挑釁兩岸穩定所引發之「一切嚴重後果」，應由中方承擔全部責任。

陸委會7日中午發布新聞稿，針對中共國台辦宣布將我內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入所謂「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」一事，表達最強烈的抗議與嚴厲譴責。

陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

陸委會表示，中共目前標定的所謂「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員。中共的用意不在名單上的人，而是要製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

陸委會指出，中共同時也在持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本。中共更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」。中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心。政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

截至目前，大陸已公布「台獨頑固分子」14人，「台獨打手幫兇」12人。前者包含早前公布的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇、沈伯洋、曹興誠。

而根據國台辦去年3月記者會的說法，「台獨打手幫兇」還有民進黨立委吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷、網紅牙醫史書華、網紅温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）。