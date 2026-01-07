台灣憂中共仿效美國逮捕賴總統？陸國台辦回應了

美國日前派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，引起輿論討論大陸是否效法此模式，對台採取行動。大陸國台辦發言人陳斌華7日被問及此事時回應，「解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉」，但也稱若台獨觸碰紅線，大陸必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

就委內瑞拉事件，陳斌華表示，美方悍然對一個主權國家使用武力，嚴重違反國際法，侵犯他國主權，威脅地區和平與安全，我們堅決反對，「這是我要表達的第一點。」

至於有媒體詢問，有台灣輿論擔憂大陸仿照美國做法？陳斌華回應，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。」

但陳斌華又稱，如果「台獨」分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，我們必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

另，在柬埔寨服刑的台灣網紅「晚安小雞」，傳言出獄後可能被遣送大陸。陳斌華說，注意到有關報導，大陸會依法處理相關事宜。

被大陸制裁、不允許其入境的日本參議員石平訪問台灣，表示自己證明台灣非中國一部份，中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家。陳斌華回應，「宵小之輩的胡言亂語，不值一評。」