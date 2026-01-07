快訊

連續36年每年初訪非洲！陸外長今出訪衣索比亞等非洲4國

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外長王毅7日至12日應邀訪問非洲4國，這將是大陸外長連續36年在每年年初選擇非洲作為出訪首站。圖為王毅去年6月11日出席在湖南長沙舉行的中非合作論壇成果落實協調人部長級會議。（取自大陸外交部網站）
大陸外長王毅7日至12日應邀訪問非洲4國，這將是大陸外長連續36年在每年年初選擇非洲作為出訪首站。圖為王毅去年6月11日出席在湖南長沙舉行的中非合作論壇成果落實協調人部長級會議。（取自大陸外交部網站）

大陸外交部發言人7日宣布，大陸外長王毅將於7至12日應邀訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，並在非洲聯盟總部出席「中非人文交流年」開幕式。這將是大陸外長連續36年在每年年初選擇非洲作為出訪首站。

在2024年中非合作論壇北京峰會後，去年6月，中非合作論壇成果落實協調人部長級會議在湖南長沙舉行，衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托等4國外長皆赴陸與會。

王毅當時表示，國際形勢越是變亂交織，中非越要團結自強，並提出五點倡議，其中包含保持高層交往勢頭，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持；共同反對各種形式的單邊主義、保護主義，中方落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措；高品質共建「一帶一路」等。

會議也宣布落實「2026年『中非人文交流年』概念文件」規畫，助力全球南方團結。

根據上述「概念文件」，2026年全年，中非雙方將以人民性、交融性、共享性為導向，著眼教育、文化、旅遊、出版、體育、科技、民生、綠色發展等各領域交流，匯聚青年、婦女、媒體、智庫等各方面力量，調動民間、地方等各層面資源開展交流合作，力求實現多領域覆蓋、多群體參與、多層級聯動。預計2026年初舉辦開幕式，宣布交流年正式啟動，發布重點活動清單。

索馬利亞 流年 非洲

相關新聞

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

被大陸列為台獨頑固分子的立委沈伯洋，近日居住地與工作場所的衛星影像在大陸社交平台上被曝光，遭陸媒轉發。大陸國台辦發言人陳...

台灣憂中共仿效美國逮捕賴總統？陸國台辦回應了

美國日前派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，引起輿論討論大陸是否效法此模式，對台採取行動。大陸國台辦發言人陳斌華7日被問及此事時...

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

南韓總統李在明正在大陸進行國是訪問，他5日在社交平台上傳他用習近平贈送的小米手機與習近平夫婦的自拍照，兩人互動引發熱議。...

陸國台辦新年第1槍 嗆對劉世芳、鄭英耀、陳舒怡懲戒追責

大陸國台辦7日上午舉行今年首場記者會，發言人陳斌華首先宣布大陸方面所謂「兩項決定」，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列...

港府官員訪美臨時喊卡 港媒：與陸方「反感」美抓捕委國總統有關

香港創新科技及工業局長孫東6日突然取消訪美行程，由於出訪消息發布後4個多小時就宣布取消，且據傳訪團都已抵達機場準備出發，...

連續36年每年初訪非洲！陸外長今出訪衣索比亞等非洲4國

大陸外交部發言人7日宣布，大陸外長王毅將於7至12日應邀訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，並在非洲聯盟總部出席「...

