連續36年每年初訪非洲！陸外長今出訪衣索比亞等非洲4國

大陸外交部發言人7日宣布，大陸外長王毅將於7至12日應邀訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，並在非洲聯盟總部出席「中非人文交流年」開幕式。這將是大陸外長連續36年在每年年初選擇非洲作為出訪首站。

在2024年中非合作論壇北京峰會後，去年6月，中非合作論壇成果落實協調人部長級會議在湖南長沙舉行，衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托等4國外長皆赴陸與會。

王毅當時表示，國際形勢越是變亂交織，中非越要團結自強，並提出五點倡議，其中包含保持高層交往勢頭，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持；共同反對各種形式的單邊主義、保護主義，中方落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措；高品質共建「一帶一路」等。

會議也宣布落實「2026年『中非人文交流年』概念文件」規畫，助力全球南方團結。

根據上述「概念文件」，2026年全年，中非雙方將以人民性、交融性、共享性為導向，著眼教育、文化、旅遊、出版、體育、科技、民生、綠色發展等各領域交流，匯聚青年、婦女、媒體、智庫等各方面力量，調動民間、地方等各層面資源開展交流合作，力求實現多領域覆蓋、多群體參與、多層級聯動。預計2026年初舉辦開幕式，宣布交流年正式啟動，發布重點活動清單。