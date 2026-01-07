兩岸條例修法風波 陸國台辦發言人唸「反分裂法第8條」回應

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華7日在記者會上唸大陸反分裂國家法第8條條文。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華7日在記者會上唸大陸反分裂國家法第8條條文。記者陳政錄／攝影

針對綠委連署擬修兩岸關係條例風波，大陸國台辦日前表態稱若觸碰紅線，將依據反分裂國家法「採取斷然措施」。對於媒體關切「斷然措施」為何？國台辦發言人陳斌華7日在記者會上，宣讀該法第8條條文，並表示對任何形式的法理台獨，大陸絕不會聽之任之，以身試法，必將粉身碎骨。

就上述風波，陳斌華今天在主持例行記者會時表示，國台辦已於4日表明立場態度。不過，他今天也稱要「再強調兩點」。

陳斌華說，第一，大陸有堅定意志、充分信心和足夠能力粉碎任何形式的「台獨」分裂圖謀。他說，反分裂國家法第8條明文規定：「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

陳斌華說，這清晰劃定了不容逾越的紅線，對任何形式的法理台獨，我們絕不會聽之任之。以身試法，必將粉身碎骨。

陳斌華說，第二，民進黨當局不斷宣揚「台獨」謬論，進行謀「獨」挑釁，煽動「反中抗中」，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞利益福祉。廣大台灣同胞要切實認清「台獨」的嚴重危害，和我們一道堅決反對「台獨」分裂，維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。

另對於國民黨立委陳玉珍提出《離島建設條例》部分條文修正草案，綠營質疑是為一國兩制實驗區鋪路。陳斌華評論說，只要是有利於兩岸同胞利益福祉包括金門、馬祖發展的事，大陸都樂觀其成。

今天的記者會上，陳斌華也再次回應賴清德總統的元旦講話，重申先前書面回應的立場態度；另對我國安局報告指控大陸對台網攻，平均每日263萬次，陳斌華說，民進黨當局慣於造謠誣衊、抹黑大陸，操弄「抗中保台」，企圖轉移民眾對其施政無能的不滿，謀取政治私利。

陳斌華還反控，事實上，民進黨當局頻頻指使軍情機構和網軍，對大陸實施網路攻擊破壞。他指，大陸有關部門之前已偵破並公布台灣軍方「心戰大隊」、「台灣王氏研創藝術公司」、「匿名者64」等涉事組織對大陸實施網路攻擊的犯罪事實。

