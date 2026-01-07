快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
民進黨立委沈伯洋被大陸列為台獨頑固分子。（本報系資料照片）
民進黨立委沈伯洋被大陸列為台獨頑固分子。（本報系資料照片）

被大陸列為台獨頑固分子的立委沈伯洋，近日居住地與工作場所的衛星影像在大陸社交平台上被曝光，遭陸媒轉發。大陸國台辦發言人陳斌華7日表示，這是博主（大陸用語，泛指網路平台上的創作者）的自發行為，反映了廣大民眾堅決反對「台獨」的鮮明態度，和對沈伯洋所言所行的不齒。

近日，有大陸社交平台創作者自費購買「吉林一號」衛星影像，曝光沈伯洋住處、工作場所，我陸委會予以抨擊，並稱若大陸不下架相關內容，將「不得不以檢討兩岸交流做為回應」。上述畫面也被大陸媒體轉發。

對此，陳斌華今天回應說，「台獨」頑固分子沈伯洋是破壞兩岸關係、分裂國家、謀「獨」引戰的民族敗類、違法犯罪分子。這位博主的自發行為，反映了廣大民眾堅決反對「台獨」的鮮明態度，和對沈伯洋所言所行的不齒。

他表示，民進黨當局粗暴打壓有關帳號，並揚言要「檢討兩岸交流」，充分坐實其與沈伯洋是一丘之貉，充分戳穿其所謂「言論自由」的虛偽，充分暴露其煽動兩岸對立對抗、阻限兩岸交流的真實面目。

陳斌華說，在懲治「台獨」頑固分子上，我們的意志堅如磐石，行動堅決果斷。

沈伯洋 台獨 兩岸交流

延伸閱讀

陸列14名台獨頑固分子、12名打手幫兇 遭質疑長臂管轄「僅回9字」

藍轟綠忘了鄭南榕精神 國安法修法將先開兩場公聽會

影／藍白第6度封殺國防特別預算 柯建銘：好事多磨 周五院會處理

沈伯洋住家衛星影像被散播 民進黨團：藍白不吭聲 助中共打壓

相關新聞

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

被大陸列為台獨頑固分子的立委沈伯洋，近日居住地與工作場所的衛星影像在大陸社交平台上被曝光，遭陸媒轉發。大陸國台辦發言人陳...

台灣憂中共仿效美國逮捕賴總統？陸國台辦回應了

美國日前派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，引起輿論討論大陸是否效法此模式，對台採取行動。大陸國台辦發言人陳斌華7日被問及此事時...

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

南韓總統李在明正在大陸進行國是訪問，他5日在社交平台上傳他用習近平贈送的小米手機與習近平夫婦的自拍照，兩人互動引發熱議。...

陸國台辦新年第1槍 嗆對劉世芳、鄭英耀、陳舒怡懲戒追責

大陸國台辦7日上午舉行今年首場記者會，發言人陳斌華首先宣布大陸方面所謂「兩項決定」，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列...

港府官員訪美臨時喊卡 港媒：與陸方「反感」美抓捕委國總統有關

香港創新科技及工業局長孫東6日突然取消訪美行程，由於出訪消息發布後4個多小時就宣布取消，且據傳訪團都已抵達機場準備出發，...

連續36年每年初訪非洲！陸外長今出訪衣索比亞等非洲4國

大陸外交部發言人7日宣布，大陸外長王毅將於7至12日應邀訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，並在非洲聯盟總部出席「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。