沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

被大陸列為台獨頑固分子的立委沈伯洋，近日居住地與工作場所的衛星影像在大陸社交平台上被曝光，遭陸媒轉發。大陸國台辦發言人陳斌華7日表示，這是博主（大陸用語，泛指網路平台上的創作者）的自發行為，反映了廣大民眾堅決反對「台獨」的鮮明態度，和對沈伯洋所言所行的不齒。

近日，有大陸社交平台創作者自費購買「吉林一號」衛星影像，曝光沈伯洋住處、工作場所，我陸委會予以抨擊，並稱若大陸不下架相關內容，將「不得不以檢討兩岸交流做為回應」。上述畫面也被大陸媒體轉發。

對此，陳斌華今天回應說，「台獨」頑固分子沈伯洋是破壞兩岸關係、分裂國家、謀「獨」引戰的民族敗類、違法犯罪分子。這位博主的自發行為，反映了廣大民眾堅決反對「台獨」的鮮明態度，和對沈伯洋所言所行的不齒。

他表示，民進黨當局粗暴打壓有關帳號，並揚言要「檢討兩岸交流」，充分坐實其與沈伯洋是一丘之貉，充分戳穿其所謂「言論自由」的虛偽，充分暴露其煽動兩岸對立對抗、阻限兩岸交流的真實面目。

陳斌華說，在懲治「台獨」頑固分子上，我們的意志堅如磐石，行動堅決果斷。