展望今年兩岸關係 陸國台辦：堅決反對台獨分裂和外來干涉

大陸國台辦今天舉辦2026年首場例行新聞發布會，由新聞局長、發言人陳斌華主持，就新的一年，他表示大陸將深入貫徹落實「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

陳斌華說，2025年是兩岸關係克難前行、祖國統一蓄勢聚力的一年。他表示，大陸牢牢把握兩岸關係主導權主動權，推動兩岸交流合作、融合發展邁上更高水平，展現遏制「台獨」分裂和外來干涉更強能力，積蓄推進祖國統一更強動能，匯聚推進民族復興偉業更磅礡力量。

陳斌華也細數，2025年大陸衝破障礙，持續擴大兩岸交流合作，持續深化兩岸融合發展，共享中國式現代化發展機遇，和堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園等成績，包括增加台胞落地辦證口岸，兩岸企業家峰會年會等活動舉辦，和展開「海峽雷霆-2025A」、「正義使命-2025」演習等。

他說，希望廣大台灣同胞不斷增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，和大陸一道為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業不懈努力，為兩岸中國人的美好未來共同奮鬥。

記者會上，陳斌華也提及中共總書記習近平的新年賀詞強調，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，以及大陸國台辦主任宋濤發表的新年寄語，並介紹去年兩岸經濟交流、人員往來情況等，和評價兩岸「小三通」客運25周年，拉近了兩岸同胞心與心的距離，以及2025年在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，和台灣有關政黨、團體和代表性人士保持良性互動等。

對於媒體關心，在去年底的雙城論壇後，近期兩岸關係呈現惡性循環，包括軍演等，陸方如何評論。陳斌華指控，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力，嚴重破壞台海和平，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，大陸絕不容忍，絕不姑息，希望廣大台灣同胞和大陸一道護台海和平穩定，推動兩岸交流合作，堅定不移推進祖國統一大業。