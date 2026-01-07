快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
5日在北京人民大會堂，大陸國家主席習近平（前右二）與夫人彭麗媛（前右一）為南韓總統李在明（前左一）與夫人金惠景（前左二）舉行歡迎儀式。李在明用習近平去年11月訪韓時贈送的小米手機一起自拍。（歐新社）
5日在北京人民大會堂，大陸國家主席習近平（前右二）與夫人彭麗媛（前右一）為南韓總統李在明（前左一）與夫人金惠景（前左二）舉行歡迎儀式。李在明用習近平去年11月訪韓時贈送的小米手機一起自拍。（歐新社）

南韓總統李在明正在大陸進行國是訪問，他5日在社交平台上傳他用習近平贈送的小米手機與習近平夫婦的自拍照，兩人互動引發熱議。南韓青瓦台發言人姜由楨指出，兩人的自拍並非事先安排，是李在明於國宴後提議合影，習近平「欣然應允」。姜由楨還透露，習近平在餐敘中向李在明推薦了北京炸醬麵，李在明在品嘗後發表與南韓炸醬麵比較的心得。

李在明5日在社群上張貼多張照片，展示他用習近平去年11月出席南韓慶州APEC峰會期間贈送給他的小米手機，與習近平夫婦自拍，形容收獲了「人生照片」，並配文寫道「畫質不錯吧？」、「我們越走越近，韓中關係就越好」；「未來我們將更加頻繁地溝通，更緊密地合作」。

當時，習近平贈送小米手機時曾開玩笑稱「看看有沒有後門」，引起李在明拍手大笑。此次李在明特意攜帶該手機，被解讀為對當時交流的呼應。

韓聯社報導，姜由楨6日披露「習李會」細節指出，李在明在訪陸前開通了習近平贈送的小米手機，並在會談期間即興提議自拍，促成了這一輕鬆自然的互動，並形容為「情商外交」、「微笑外交」。

姜由楨還透露，國賓晚宴期間，習近平推薦北京炸醬麵作為主食，李在明品嘗後表示，相較南韓炸醬麵，中國版本口味更為清淡健康，現場氣氛愉悅融洽。

李在明還與大陸外長王毅舉杯，呼籲共同維護東北亞和平穩定。王毅回應稱，半島長期和平穩定是兩國一致的目標。

姜由楨稱，雙方還就租借大貓熊展開討論。李在明提出，希望中方再向韓方租借1對大貓熊，安置於南韓第2大國家級動物園「光州牛峙動物園」。

李在明 習近平 南韓

延伸閱讀

陳吉寧晤李在明 強調中韓是分不開的近鄰 籲加強對接、增進理解

李在明結束北京行轉赴上海 參訪韓政府舊址

習近平：大國應帶頭遵守國際法及聯合國憲章 應尊重他國發展

南北韓只隔1條線會比台更安全？謝金河：中共越過台灣海峽有難度

相關新聞

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

被大陸列為台獨頑固分子的立委沈伯洋，近日居住地與工作場所的衛星影像在大陸社交平台上被曝光，遭陸媒轉發。大陸國台辦發言人陳...

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

南韓總統李在明正在大陸進行國是訪問，他5日在社交平台上傳他用習近平贈送的小米手機與習近平夫婦的自拍照，兩人互動引發熱議。...

陸國台辦新年第1槍 嗆對劉世芳、鄭英耀、陳舒怡懲戒追責

大陸國台辦7日上午舉行今年首場記者會，發言人陳斌華首先宣布大陸方面所謂「兩項決定」，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列...

展望今年兩岸關係 陸國台辦：堅決反對台獨分裂和外來干涉

大陸國台辦今天舉辦2026年首場例行新聞發布會，由新聞局長、發言人陳斌華主持，就新的一年，他表示大陸將深入貫徹落實「新時...

陸列14名台獨頑固分子、12名打手幫兇 遭質疑長臂管轄「僅回9字」

大陸國台辦7日再宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，將檢察官陳舒怡列為台獨打手幫兇。至此，被大陸列...

中日關係陷僵局 陸駐日大使罕見缺席日本經濟團體新年會

中日關係因11月初時日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發的緊張未見緩和，日媒報導，日中經濟協會與日本國際貿易促進協會將於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。