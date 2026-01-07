陸列14名台獨頑固分子、12名打手幫兇 遭質疑長臂管轄「僅回9字」

大陸國台辦7日再宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，將檢察官陳舒怡列為台獨打手幫兇。至此，被大陸列入名單台獨頑固分子、打手幫兇已分別達14人、12人，其中部分重疊。大陸國台辦發言人陳斌華強調，無論身在何處，大陸都將採取一切必要措施，依法懲治，終身追責。

陳斌華今天主持國台辦例行記者會，首先宣布大陸方面兩項決定，即將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，依法實施懲戒，將檢察官陳舒怡列為台獨打手幫兇，要依法終身追責。他強調，台獨分裂是兩岸關係和平發展的嚴重禍害。

接著，對於媒體關心，陸方名單共有多少人，未來是否加大懲戒？台灣有輿論認為這些措施對他們沒有實質性影響等。陳斌華回應，「台獨」分子是分裂國家、破壞兩岸關係的違法犯罪分子，也是謀「獨」引戰、損害同胞利益福祉的民族敗類。

他稱，截至目前，大陸已公佈「台獨」頑固分子14人，「台獨」打手幫兇12人。凡是以身試法的「台獨」分子，無論身在何處，我們都將採取一切必要措施，依法懲治，終身追責。

陸方早前已公布的台獨分子有蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇、沈伯洋、曹興誠等12人，加上今天公布的劉世芳、鄭英耀共14人。

另，去年3月大陸國台辦網站開設「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」後，陳斌華曾宣布被舉報者包括劉世芳，和立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，以及黑熊學院金主曹興誠，牙醫史書華，網紅温子渝（八炯）、陳柏源。加上今天公布的陳舒怡共12人。

對於陸方如何處理劉世芳等人同時有台獨頑固分子、打手幫兇並存身分的情況？陳斌華說，當台獨打手幫兇煽動分裂國家和分裂國家罪行更加猖獗，犯罪行為更嚴重，就會被列為台獨頑固分子。

台媒追問，我陸委會多次表示，大陸對台無司法管轄權，批陸「長臂管轄」，陸方今年是否會採取進一步執法的措施？陳斌華僅稱，該問題已回答過多次，「台灣是中國的一部分」。