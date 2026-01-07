中日關係陷僵局 陸駐日大使罕見缺席日本經濟團體新年會

中日關係因11月初時日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發的緊張未見緩和，日媒報導，日中經濟協會與日本國際貿易促進協會將於7日舉行新年會，大陸駐日大使將罕見不出席活動。

日本朝日電視台引述消息人士稱，大陸駐日本大使館已通知主辦方，駐日大使吳江浩將不會出席該活動。消息人士表示，印象中幾十年來都沒見過大陸駐日大使缺席該活動。

根據大陸駐日大使館網站，吳江浩2025年、2024年皆有出席上述新年會並發表致詞。包含中日兩國政經人士在內，活動規模約達400人。大陸使館公使、國防武官、經濟商務公使等亦會出席。目前尚不清楚大陸駐日使館人員是否悉數缺席本次活動。

在中日關係自去年11月陷入緊張後，大陸駐日大使館網站少有吳江浩出席中日相關團體、交流活動的訊息發布，最新一則「大使動態」訊息停留在去年12月7日，內容是「吳江浩就日本自衛隊飛機滋擾中國海軍航母編隊訓練提出嚴正交涉」。

此前，日中經濟協會、日本經濟團體聯合會、日本商工會議所去年12月31日宣布，因中方仍未給出明確答覆，決定將日本經濟界代表團原定今年1月訪陸一事延期。據報導，日中經濟協會會長進藤孝生去年12月18日曾在東京與吳江浩會面，並提出訪陸請求。

香港明報報導，日本經濟團體聯合會、經濟同友會、日本商工會議所1月6日聯合舉辦新年祝賀會，多名日企高管對中日關係惡化從政治蔓延至經濟表達關注。

日本航空社長鳥取三津子表示，擔心中日關係惡化將持續更長時間，可能影響企業經營，呼籲兩國交流早日恢復。麒麟控股會長磯崎功典則呼籲擺脫對單一國家的過度依賴。