快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

中日關係陷僵局 陸駐日大使罕見缺席日本經濟團體新年會

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日中經濟協會與日本國際貿易促進協會將於7日舉行新年會，大陸駐日大使吳江浩（右）將罕見不出席活動。圖為吳江浩出席2024年的新年會。（取自大陸駐日大使館網站）
日中經濟協會與日本國際貿易促進協會將於7日舉行新年會，大陸駐日大使吳江浩（右）將罕見不出席活動。圖為吳江浩出席2024年的新年會。（取自大陸駐日大使館網站）

中日關係因11月初時日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發的緊張未見緩和，日媒報導，日中經濟協會與日本國際貿易促進協會將於7日舉行新年會，大陸駐日大使將罕見不出席活動。

日本朝日電視台引述消息人士稱，大陸駐日本大使館已通知主辦方，駐日大使吳江浩將不會出席該活動。消息人士表示，印象中幾十年來都沒見過大陸駐日大使缺席該活動。

根據大陸駐日大使館網站，吳江浩2025年、2024年皆有出席上述新年會並發表致詞。包含中日兩國政經人士在內，活動規模約達400人。大陸使館公使、國防武官、經濟商務公使等亦會出席。目前尚不清楚大陸駐日使館人員是否悉數缺席本次活動。

在中日關係自去年11月陷入緊張後，大陸駐日大使館網站少有吳江浩出席中日相關團體、交流活動的訊息發布，最新一則「大使動態」訊息停留在去年12月7日，內容是「吳江浩就日本自衛隊飛機滋擾中國海軍航母編隊訓練提出嚴正交涉」。

此前，日中經濟協會、日本經濟團體聯合會、日本商工會議所去年12月31日宣布，因中方仍未給出明確答覆，決定將日本經濟界代表團原定今年1月訪陸一事延期。據報導，日中經濟協會會長進藤孝生去年12月18日曾在東京與吳江浩會面，並提出訪陸請求。

香港明報報導，日本經濟團體聯合會、經濟同友會、日本商工會議所1月6日聯合舉辦新年祝賀會，多名日企高管對中日關係惡化從政治蔓延至經濟表達關注。

日本航空社長鳥取三津子表示，擔心中日關係惡化將持續更長時間，可能影響企業經營，呼籲兩國交流早日恢復。麒麟控股會長磯崎功典則呼籲擺脫對單一國家的過度依賴。

日本經濟 中日關係 大使館

延伸閱讀

經典賽／表態願意再披日本戰袍！ 岡本和真：一直放在我心中

中日關係惡化...王毅與芬蘭外長通話 「揭露高市早苗的倒行逆施」

對日本祭出稀土管制後...陸再公布今、明渤海軍事演習

首檔日本不動產ETF 19日開募

相關新聞

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

被大陸列為台獨頑固分子的立委沈伯洋，近日居住地與工作場所的衛星影像在大陸社交平台上被曝光，遭陸媒轉發。大陸國台辦發言人陳...

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

南韓總統李在明正在大陸進行國是訪問，他5日在社交平台上傳他用習近平贈送的小米手機與習近平夫婦的自拍照，兩人互動引發熱議。...

陸國台辦新年第1槍 嗆對劉世芳、鄭英耀、陳舒怡懲戒追責

大陸國台辦7日上午舉行今年首場記者會，發言人陳斌華首先宣布大陸方面所謂「兩項決定」，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列...

展望今年兩岸關係 陸國台辦：堅決反對台獨分裂和外來干涉

大陸國台辦今天舉辦2026年首場例行新聞發布會，由新聞局長、發言人陳斌華主持，就新的一年，他表示大陸將深入貫徹落實「新時...

陸列14名台獨頑固分子、12名打手幫兇 遭質疑長臂管轄「僅回9字」

大陸國台辦7日再宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，將檢察官陳舒怡列為台獨打手幫兇。至此，被大陸列...

中日關係陷僵局 陸駐日大使罕見缺席日本經濟團體新年會

中日關係因11月初時日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發的緊張未見緩和，日媒報導，日中經濟協會與日本國際貿易促進協會將於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。