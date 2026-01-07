梁文傑：中共對台統戰滲透嚴重威脅國家安全

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院內政委員會上午審查行政院函請審議「 國家安全法部分條文修正草案」等案，朝野立委各自帶著標語，表達立場。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會審查行政院函請審議「 國家安全法部分條文修正草案」等案，內政部次長士元、陸委會副主委兼發言人梁文傑到立法院內政委員會備詢。

內政部次長馬士元表示，我國的國安遭受1949年以來空前威脅，幾乎重演俄羅斯攻擊烏克蘭前兆。陸委會副主委梁文傑也表達，中共相關行動最終目的就是要侵略台灣、消滅中華民國，因此照賴總統指示，持續盤點現行規定。馬士元在內政委員會報告時表示，尤其在去年底解放軍進行侵略台灣的演習，不僅在實體空間進行軍事及武力的威脅，也在網絡的空間配合協力者，及網軍進行大規模的宣傳跟攻擊我國，這一類現象，幾乎是重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。

梁文傑報告時也表示中共對台統戰滲透無孔不入，並利用我民主自由環境，自台內部進行分化破壞，對台展開情報蒐集、技術竊取與發展共諜組織等工作，嚴重威脅國家安全與社會安定，中共相關行動最終目的就是要侵略台灣。

立法院內政委員會上午審查行政院函請審議「 國家安全法部分條文修正草案」等案，朝野立委各自帶著標語，表達立場，內政部次長馬士元（右）、陸委會副主委兼發言人梁文傑（右二）列席備詢。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會上午審查行政院函請審議「 國家安全法部分條文修正草案」等案，內政部次長馬士元（中）、陸委會副主委兼發言人梁文傑（左）列席備詢，在座位上並短暫交談。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會上午審查行政院函請審議「 國家安全法部分條文修正草案」等案，朝野立委各自帶著標語，表達立場。記者曾學仁／攝影
