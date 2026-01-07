綠委提修兩岸條例 蔡志弘提1事籲勿踩法理台獨紅線

民進黨立委林宜瑾日前提案修正兩岸人民關係條例，將名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並擬刪除「國家統一前」字眼及「地區」用語，引發爭議後已收回提案。國民黨前國代蔡志弘透過社交媒體提及其擔任國代期間，曾拒絕執行李登輝總統交付推動「兩國論入憲」任務，呼籲政治人物勿踩法理台獨紅線，確保台海和平。

林宜瑾此前提案時間與中共軍演相近，時機敏感，除了在野黨批評挑釁，行政院前政務委員張景森也批評，這是典型「務虛台獨、嘴砲政治」。修法製造對立、逼迫站隊，也不會改變兩岸軍事態勢、增加國防能力、帶來國際承認，或有外交或安全上的保障，反倒主動引爆可預期的內部對立和兩岸的張力。

曾參選國民黨主席的前國代蔡志弘發文指出，中華民國依循民主憲政體制，施政必須依憲依法，綠委的相關提案涉及改變兩岸關係定位，涉及違憲和法理台獨，恐造成台海情勢進一步動盪，收回提案是解套方法。

他並提及一九九九年七月九日，李總統接受德國之聲專訪，拋出特殊國與國關係論述，為兩岸關係投下震撼彈。專訪隔天，李總統就當面交代他，對當時民進黨國代陳婉真等人所提修憲案（涉及限縮領土範圍於台澎金馬），要求他居中運作讓提案通過。

但他當時就判斷此事影響重大，接著幾天他在與美國國會議員、歐盟議員交流時，都能夠感受到各國對兩國論非常驚訝，加上諸多負面評論，他當即認定絕不能推動前述提案，否則後果不堪設想。

蔡志弘提到，此後北京強力反制李總統的兩國論，共軍提升東南沿海戰備，台海情勢陷入緊張，倘若當時再推動兩國論入憲，台海可能爆發戰爭。之後因台灣發生九二一大地震，李總統召開國安會議，也不再推兩國論入憲。此案最後因未處理，在國大制度終結後自無下文。

至於民進黨立委日前提案修訂兩岸條例引發爭議，蔡志弘提醒，二十多年前李總統欲推動兩國論入憲都已不可行，何況現在中國大陸綜合實力更強，美中關係也總體趨於和緩；美國總統川普和大陸國家主席習近平今年可能多次會面，台灣議題將是北京的重要關切。台灣在面對兩岸關係和美中台變局時必須更謹慎，政治操作只會讓台灣陷入更大風險。