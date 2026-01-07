陸國台辦新年第1槍 嗆對劉世芳、鄭英耀、陳舒怡懲戒追責

大陸國台辦7日上午舉行今年首場記者會，發言人陳斌華首先宣布大陸方面所謂「兩項決定」，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，依法實施懲戒，將檢察官陳舒怡列為台獨打手幫兇，要依法終身追責。陳斌華強調，台獨分裂是兩岸關係和平發展的嚴重禍害。

陳斌華今天主持大陸國台辦今年首場例行新聞發布會，他首先宣布大陸方面兩項決定。第一，將劉世芳、鄭英耀列為「台獨」頑固分子，依法實施懲戒。

他說，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。劉世芳、鄭英耀倒行逆施，「台獨」惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨，許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭2人進行懲處。

陳斌華表示，劉世芳赤裸裸宣揚「台獨」分裂謬論，大肆打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，極力給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道。鄭英耀大肆鼓吹謀「獨」挑釁言論，組織編纂「台獨」教材，毒害島內（指台灣）青少年，阻撓兩岸教育交流合作。劉、鄭「台獨」思想頑固、涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣，公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。

他說，大陸方面依據有關法律法規，決定將劉世芳、鄭英耀列入「台獨」頑固分子清單並實施制裁，禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。歡迎兩岸同胞繼續提供關於劉世芳、鄭英耀的違法犯罪線索。

陳斌華表示，「台獨」分裂是兩岸關係和平發展的嚴重禍害，依法懲治極少數「台獨」頑固分子是為了從根本上維護國家主權和領土完整、保障台灣同胞切身利益福祉，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞認清極少數「台獨」頑固分子的害台本性、險惡用心、醜惡嘴臉，自覺與劉世芳、鄭英耀等「台獨」頑固分子劃清界線，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅定推動兩岸交流合作、融合發展，守護中華民族共同家園，共創兩岸同胞綿長福祉。

接著，陳斌華再宣布，第二，將「綠色司法打手」陳舒怡列為「台獨」打手幫凶，依法終身追責。

陳斌華說，經查，台灣高等檢察署檢察官陳舒怡甘當「台獨」打手幫凶，羅織罪名，炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，製造「綠色恐怖」，所作所為性質惡劣、罪行嚴重。特此面向兩岸社會繼續徵集陳舒怡的違法犯罪線索和證據。大陸將以事實為依據、以法律為準繩，對陳舒怡依法嚴懲，終身追責。

據公開資訊，過去大陸國台辦已將蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇、沈伯洋、曹興誠等人列為台獨頑固分子。