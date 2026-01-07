港官員取消訪美 專家：與中國不滿馬杜洛被擄有關

快訊

中央社／ 香港7日電

香港創新科技及工業局局長孫東昨天突然取消訪問美國行程，有專家說，事件應與中國方面不滿美國派兵「擄走」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）有關。

港府昨天中午原先公布，孫東定於6日（美國時間）訪美，期間將會參加在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展，並到舊金山市及矽谷進行交流，但同一天下午突然宣布行程取消，但沒有解釋原因。

創科局其後回覆媒體查詢時表示，「特區政府一直對官員外訪的適切性作動態評估，經評估後決定取消。」

明報今天報導，孫東突然取消訪美行程，與馬杜洛事件有關，並指孫東率領的訪問團隊昨天下午原已抵達香港國際機場，準備出發。

報導又引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，孫東取消訪美行程，料與馬杜洛事件有關，因為中國政府視美國在事件中嚴重違反國際法及國際關係準則。

他說，贊成孫東取消訪美，並預料港府官員「短期內很難」訪美。

他說，港府官員出訪的政治意味較重，在中國政府眼中，美國是「踐踏」委內瑞拉主權，且「擄走」他國總統行徑屬「匪夷所思」，若孫東認為此時不適合訪美，是可以理解及支持的。

但他表示，孫東取消訪美，難以猜測是北京的要求抑或是港府自行決定，但至少與中國對美國的「擄拐」行動「極度反感」有關。

訪美 美國 馬杜洛

