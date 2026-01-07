快訊

中日關係惡化...王毅與芬蘭外長通話 「揭露高市早苗的倒行逆施」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部長王毅6日晚間應約與芬蘭外長瓦爾通寧通電話。圖為2024年10月30日，中芬外長在北京舉行會談。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部長王毅6日晚間應約與芬蘭外長瓦爾通寧通電話。圖為2024年10月30日，中芬外長在北京舉行會談。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸外交部王毅6日晚間應約與芬蘭外長瓦爾通寧（Elina Valtonen）通電話，大陸外交部稱，王毅在電話中深入闡述中方在台灣問題上的立場，揭露日本首相高市早苗的「倒行逆施」，「希望芬方理解中方正當立場」。王毅並提倡商簽中歐自貿協定。雙方還談及俄烏戰爭，瓦爾通寧強調，必須立即結束俄羅斯的非法侵略。

據大陸外交部網站消息，王毅在電話中表示，過去1年中芬共同慶祝建交75周年，雙邊關係實現新發展。今年是大陸「十五五」開局之年，大陸將堅持高水平對外開放，願同芬方深化能源轉型、循環經濟、人工智慧、綠色環保、銀髮經濟等領域合作，攜手維護自由貿易，支持經濟全球化。

就中歐關係，王毅表示，中歐關係主基調應是合作，正確定位應是夥伴。希望芬方作為歐盟重要成員國，發揮積極作用，推動歐盟理性客觀認識中國，通過對話協商化解分歧。

他還提到，希望歐方積極考慮加強「一帶一路」倡議和歐盟「全球門戶」計畫的戰略對接，重啟中歐投資協定批約，「積極探討商簽中歐自貿協定」。

大陸外交部稱，王毅還深入闡述中方在台灣問題上的立場，揭露日本現職領導人（日本首相高市早苗）的「倒行逆施」，希望芬方理解中方正當立場。

根據中方引述，瓦爾通寧表示，芬中關係長期保持穩定發展，芬蘭堅持奉行「一個中國政策」，期待與中方密切高層交往，深化各領域合作。芬方支持自由貿易，堅持互利互惠，雙方在綠色能源、科技創新等方面擁有很多共同利益和廣闊合作空間。

瓦爾通寧還說，歐中在氣候、能源等領域是重要合作夥伴，保持建設性關係十分重要，芬方願為此發揮積極作用。

據發布，雙方還就烏克蘭危機的現狀和前景交換了意見。

瓦爾通寧在通話後於社群發文表示，很高興能繼續與大陸外長王毅進行對話，我們討論了當前國際事務和雙邊問題。瓦爾通寧表示，她強調芬蘭堅定支持烏克蘭的領土完整和主權，必須立即結束俄羅斯的非法侵略戰爭。所有國家都有責任尊重「聯合國憲章」和國際法。

外交部 王毅 中方

相關新聞

陸國台辦宣布：將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

大陸國台辦發言人陳斌華7日上午主持今年首場記者會，他首先宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子。

春哥侃陸／委國之變後 中美博弈會從台海拉到美後院？

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛、美國接管委內瑞拉，中國首度被扯進類似國際事件，主因是中國對委貸款和投資可能打水漂，恐成最大的經濟利益受損者；又因在最後時刻挺馬杜洛，北京外交現在成了最受羞辱者。熱議數日，有了些新說法、新聲音，其中最特別的是說委國之變，「對華盛頓不見得是好事，對北京不見得是壞事」，對此判斷，還有三個以觀後效。

美中處在脆弱穩定 陸學者：川普對台海或採「消極威懾」

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯五日指出，當前中美關係的穩定並非建立在重大戰略共識上，而是出於美方戰術性需要，具有階段...

「若中國攻擊台灣」 美智庫報告：不存在低成本對台動武選項

華府智庫「德國馬歇爾基金會」五日出版報告「若中國攻擊台灣」（If China Attacks Taiwan），揭示中國大...

習李會達共識 「中韓元首每年會面」

大陸國家主席習近平五日與南韓總統李在明舉行會談，南韓國家安保室長魏聖洛表示，兩國領導人在會談中就「中韓元首每年會面」達成...

