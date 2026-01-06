陳吉寧晤李在明 強調中韓是分不開的近鄰 籲加強對接、增進理解

南韓總統李在明6日抵達上海，展開大陸行第二站行程，並與上海市委書記陳吉寧會面。李在明表示，兩國民眾睦鄰友好情感是韓中關係重中之重，兩國應攜手努力，消除「仇韓」「厭中」情緒，他並感謝上海妥善保護大韓民國臨時政府舊址。陳吉寧則指，中韓是分不開的近鄰夥伴。

據上海市政府新聞辦微信公眾號「上海發布」6日晚消息，陳吉寧稱，中韓是搬不走的重要近鄰，也是分不開的合作夥伴。大陸國家主席習近平與李在明在北京舉行會晤，為中韓關係發展指明了方向。作為中國的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，上海正深化建設國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新中心，加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。

他接著說，願同韓方一道，在兩國元首戰略引領下，進一步加強溝通對接，促進人員往來，增進理解互信，在深化友好交流交往中更好把握合作機遇、拓展合作空間、實現合作共贏，為推動中韓戰略合作夥伴關係沿著健康軌道邁進作出地方的更大貢獻。

陸方新聞通稿提到，李在明會面時稱，此次來華進行國事訪問，與習近平舉行會談，達成重要共識和務實成果，相信必將推動韓中關係開創新局面。上海是韓中交流交往的節點城市，感謝對在上海的大韓民國臨時政府舊址的保護。期待把握中國「十五五」規劃帶來的機遇，找到新的合作增長點，在持續推動人員往來中加深彼此了解、增進睦鄰友好。

另，據韓聯社，李在明說，兩國民眾之間的睦鄰友好情感是韓中關係的重中之重。長期以來因為一些毫無根據和沒有必要的誤解、歪曲和錯誤，韓中兩國民眾對彼此的認知出現了普遍惡化，進而導致韓中關係發展在眾多層面受阻。

他說，因此從今開始，雙方應盡可能消除誤解，盡力增進兩國之間的友好情感。若存在部分矛盾或衝突因素，就應儘量克服，將互惠因素最大化，努力成為彼此的好鄰居。兩國應攜手努力，消除所謂的「仇韓」「厭中」情緒。

李在明續稱，此次訪華不僅將推動韓中關係更上一層樓，也將成為化解不和諧音的良機。習近平在與其會面時總是提到「兩國是搬不走的鄰居，分不開的關係」。從民間交流、文化領域，乃至軍事安全領域，兩國可以合作的領域寬廣。尤其是，經濟合作直接關係到民眾生活。希望南韓能為中國落實十五五規劃做出貢獻。