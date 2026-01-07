聽新聞
通縮陰影未散 陸央行再提「促進物價合理回升」

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
就2026年工作，中國人民銀行表示，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。中新社
針對二○二六年工作重點，中國人民銀行大陸央行）指出，要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策；並將「物價合理回升」作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保持社會融資條件相對寬鬆等。這凸顯大陸的通縮問題依然是今年官方關注的重點。

大陸官方最新數據顯示，去年十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之○點七，寫下去年三月以來最大升幅。彭博認為，數據顯示通貨緊縮局面緩解。不過同月大陸工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）年減百分之二點二，已連續卅八個月下跌，跌幅高於市場預期。顯示通縮陰影仍未散去。

事實上，人行在二○二五年便表示，要綜合運用多種貨幣政策工具，根據大陸內外經濟形勢和金融市場運行情況，擇機調整政策力度，要將「促進物價合理回升」作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水準。

據人行官網，二○二六年人行工作會議一月五日至六日召開，會議闡述二○二六年工作重點：一是繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策；二是提升金融服務實體經濟高質量發展質效；三是穩妥化解重點領域金融風險；四是持續深化金融改革和對外開放；五是積極推動全球金融治理改革；六是進一步提升金融管理和服務能力。

會議並指，繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮增量政策和存量政策綜合效應，加大逆周期和跨周期調節力度；在穩妥化解重點領域金融風險方面，要繼續做好金融支持融資平台債務風險化解工作，穩妥有序推進融資平台退出；建立在特定情景下向非銀機構提供流動性的機制性安排等。

