聽新聞
0:00 / 0:00

習李會達共識 「中韓元首每年會面」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國家主席習近平（前右二）與夫人彭麗媛（前右一）五日在北京人民大會堂為南韓總統李在明（前左一）與夫人金惠景（前左二）舉行歡迎儀式。期間李在明使用習近平去年十一月訪韓時贈送的小米手機玩自拍。歐新社
大陸國家主席習近平（前右二）與夫人彭麗媛（前右一）五日在北京人民大會堂為南韓總統李在明（前左一）與夫人金惠景（前左二）舉行歡迎儀式。期間李在明使用習近平去年十一月訪韓時贈送的小米手機玩自拍。歐新社

大陸國家主席習近平五日與南韓總統李在明舉行會談，南韓國家安保室長魏聖洛表示，兩國領導人在會談中就「中韓元首每年會面」達成共識，並商定推動中韓國防部門深化溝通與交流，保障地區和平與穩定，此外也重申重啟與北韓對話的重要性。

「習李會」當晚，李在明還在社群上張貼多張照片，展示他用習近平去年十一月出席南韓慶州ＡＰＥＣ峰會期間贈送給他的小米手機，與習近平夫婦自拍，形容收獲了「人生照片」，並配文寫道，「我們越走越近，韓中關係就越好」；「未來我們將更加頻繁地溝通，更緊密地合作」。

韓聯社報導，魏聖洛五日舉行記者會，介紹韓中元首會談成果。他表示，當天會談時長九十分鐘，較原定安排延長卅分鐘，包括歡迎儀式、首腦會談、諒解備忘錄（ＭＯＵ）簽署儀式和國宴在內，李在明和習近平共計交流超過四小時。

朝鮮半島問題，魏聖洛表示，韓方確認了中方將為朝鮮半島和平與穩定發揮建設性作用的意志，雙方商定將繼續探索實現和平的創新方案。兩人還談及較為敏感的中方在黃海設構造物問題，雙方商定爭取從今年起舉行副部級劃界會談。

就大陸鬆綁「限韓令」，雙方商定從圍棋、足球等領域逐步擴大交流，通過工作層級協商探索影視劇等領域合作方案，並就努力消除兩國國內出現的「仇韓」「厭中」情緒達成共識。兩國領導人還商定在工作層面推進租借大貓熊事宜。南韓環境部昨日隨即與大陸國家林草局在北京展開討論。

李在明昨上午繼續在北京的行程，先後與大陸全國人大常委會委員長趙樂際、總理李強舉行會見。趙樂際表示，全國人大願同南韓國會保持高層交往良好勢頭，加強多層級、多領域溝通合作；李強則指，願與韓方加強市場開放聯通，積極推進高端製造、人工智慧、新能源等新興領域合作。

李在明昨下午轉往上海，晚間與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，並出席韓中商業相關活動。李在明今日將參訪大韓民國臨時政府舊址，作為訪陸的最後行程。

李在明 習近平 朝鮮半島

延伸閱讀

李在明結束北京行轉赴上海 參訪韓政府舊址

南北韓只隔1條線會比台更安全？謝金河：中共越過台灣海峽有難度

李在明繼續訪中行程 將晤李強及趙樂際

韓中首腦會談 就每年會面達成共識

相關新聞

大陸海警船再闖金門限制水域 海巡一對一併航成功驅離

大陸海警灰色地帶襲擾行動持續升溫。繼去年12月29、30日大陸藉軍演之名侵入我馬祖、金門烏坵周邊水域後，今下午再度於金門...

李在明結束北京行轉赴上海 參訪韓政府舊址

南韓總統李在明6日結束北京國事訪問後轉赴上海，展開大陸行的第二站行程。韓媒報導，李在明此趟上海行除出席商務活動外，亦將參...

為證明「台灣非大陸一部分」 日議員石平抵台…陸外交部8字回應

遭大陸外交部制裁的日本維新會參議院議員石平2025年12月31日在其X發文，表示他將訪問台灣以證明台灣是一個與中國無關的...

反制高市早苗！陸宣布加強「兩用物資」對日本出口管制

日本首相高市早苗去年11月7日發表「台灣有事」相關談話後，中日關係持續惡化。大陸商務部6日下午宣布，根據《中華人民共和國...

通縮陰影未散 陸央行再提「促進物價合理回升」

針對二○二六年工作重點，中國人民銀行（大陸央行）指出，要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策；並將「物價合理回升」作為貨幣政策的...

美中處在脆弱穩定 陸學者：川普對台海或採「消極威懾」

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯五日指出，當前中美關係的穩定並非建立在重大戰略共識上，而是出於美方戰術性需要，具有階段...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。