李在明結束北京行轉赴上海 參訪韓政府舊址

南韓總統李在明6日結束北京國事訪問後轉赴上海，展開大陸行的第二站行程。韓媒報導，李在明此趟上海行除出席商務活動外，亦將參訪大韓民國臨時政府舊址，為本次大陸行畫下句點。

據韓聯社，李在明6日先後會見大陸國務院總理李強與大陸全國人大常委會委員長趙樂際，為其北京行程畫上句號，隨後轉赴上海。報導稱，李在明6日下午與夫人金惠景飛抵上海浦東機場後，將與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，並出席韓中風險新創企業峰會等一系列活動。作為此次訪中最後一項行程，李在明預計於7日訪問大韓民國臨時政府舊址，隨後返回南韓。

澎湃新聞同樣提到，有大陸外交人士透露，李在明在上海的兩天一夜之行，除了將赴大韓民國臨時政府舊址紀念臨時政府舊址設立100周年外，李在明還預計親自出席上海一場規模較大的商務論壇，這也是繼北京之後，此次訪問期間第二場同類型活動。

李在明4日抵達北京，正式展開對大陸的國事訪問。訪問首日，他先與旅中韓僑舉行座談；5日出席韓中商務論壇，並與大陸國家主席習近平舉行會談。雙方在會談中商定，將攜手推動雙邊合作邁向新階段，並就重啟與朝對話的必要性達成共識，同時商定爭取年內啟動旨在討論黃海海域劃界事宜的副部級會談。

李在明5日在中韓商務論壇上表示，目前韓中貿易規模停滯在約3,000億美元水準，有必要開拓新的航道與新市場，探索貿易成長新引擎。據悉，此次隨李在明訪中的經濟代表團規模超過200人，包含多家南韓大型企業負責人。

韓聯社稱，這是自2017年12月以來，時隔約8年再次舉辦中韓企業家活動。雙方企業在論壇期間共簽署9份合作諒解備忘錄，內容涵蓋消費品、文創內容與供應鏈等領域。據大陸官方數據，大陸已連續21年為南韓第一大貿易夥伴，雙邊貿易額多年維持在3,000億美元以上。

中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員董向榮稱，南韓四大財團會長在內的經濟代表團與李在明同行訪中，這在經貿關係方面釋放出積極的訊號，但長遠看還要繼續觀察。中韓經濟關係從互補到競爭為主的結構，兩國其實還未探索到一個合適的合作模式，挑戰非常大。大陸的企業展現的競爭力讓南韓感到的威脅感很強，且南韓加入美國的對中遏制，對中韓關係的損害非常大。