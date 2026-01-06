香港創新科技局長突然取消訪美行程 原因未明
香港創新科技及工業局局長孫東今天突然取消美國訪問行程，當局沒有公布原因。
港府中午公布，孫東將於6日（加州時間）展開訪問美國拉斯維加斯和舊金山市行程，將出席在拉斯維加斯舉行的2026美國消費性電子展（CES），並推廣香港作為國際創新科技中心的優勢。
但港府下午4時許突然又公布，孫東取消美國訪問行程，沒有解釋原因。
根據港府早前的公布，美國消費性電子展定於6至9日舉行，是全球最大科技展覽之一。在創新科技及工業局的指引下，香港科技園公司與香港貿易發展局組織了61家創科企業參加，為歷屆最大規模的香港創科代表團。
孫東原定訪美期間將參與相關交流活動，包括由香港駐舊金山經濟貿易辦事處、貿發局和科技園公司主辦的香港科技推介會，以及駐舊金山經貿辦主辦的新年港人聚會。他還預計前往矽谷地區，參觀當地科技企業及大學，並進行交流。
