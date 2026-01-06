大陸海警船再闖金門限制水域 海巡一對一併航成功驅離

大陸海警灰色地帶襲擾行動持續升溫。繼去年12月29、30日大陸藉軍演之名侵入我馬祖、金門烏坵周邊水域後，今下午再度於金門外海出現異常動態。海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區，偵獲大陸海警船於金門周邊海域集結，隨即啟動應變機制，派遣巡防艇前推部署，成功驅離越界船隻。

海巡署表示，第十二巡防區於今天下午2時許，先行偵獲大陸海警船於金門南方水域外分兩處集結，研判具侵擾意圖，立即調派巡防艇前往限制水域預置監控。至15時10分，中國海警「14529」、「14609」、「14603」及「14533」等4艘船隻，採取「兩兩一組、東西分進」方式，分別自烈嶼南方及料羅東方航入金門限制水域，企圖分散我方監控能量。

對此，海巡署預置巡防艇迅速應對，採「一對一」併航監控方式，阻止大陸海警船進一步深入，同時以中、英文無線電廣播嚴正警告，要求其立即轉向離開，在海巡艇全程監控與強勢拒止下，大陸海警船編隊最終在下午5時12分轉向，航出金門限制水域。