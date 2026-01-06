快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

2025年台中前十大測速照相桿出爐 這桿業績千萬罰9550件居「桿王」

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

大陸海警船再闖金門限制水域 海巡一對一併航成功驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
大陸海警船今下午再度於金門外海出現異常動態，海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區，偵獲大陸海警船於金門周邊海域集結，隨即啟動應變機制，派遣巡防艇前推部署，成功驅離船隻。圖／金門海巡隊提供
大陸海警船今下午再度於金門外海出現異常動態，海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區，偵獲大陸海警船於金門周邊海域集結，隨即啟動應變機制，派遣巡防艇前推部署，成功驅離船隻。圖／金門海巡隊提供

大陸海警灰色地帶襲擾行動持續升溫。繼去年12月29、30日大陸藉軍演之名侵入我馬祖、金門烏坵周邊水域後，今下午再度於金門外海出現異常動態。海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區，偵獲大陸海警船於金門周邊海域集結，隨即啟動應變機制，派遣巡防艇前推部署，成功驅離越界船隻。

海巡署表示，第十二巡防區於今天下午2時許，先行偵獲大陸海警船於金門南方水域外分兩處集結，研判具侵擾意圖，立即調派巡防艇前往限制水域預置監控。至15時10分，中國海警「14529」、「14609」、「14603」及「14533」等4艘船隻，採取「兩兩一組、東西分進」方式，分別自烈嶼南方及料羅東方航入金門限制水域，企圖分散我方監控能量。

對此，海巡署預置巡防艇迅速應對，採「一對一」併航監控方式，阻止大陸海警船進一步深入，同時以中、英文無線電廣播嚴正警告，要求其立即轉向離開，在海巡艇全程監控與強勢拒止下，大陸海警船編隊最終在下午5時12分轉向，航出金門限制水域。

海巡署強調，大陸海警一週內接連侵擾金門周邊海域，已片面破壞區域和平穩定，嚴重影響海域秩序，對此表達嚴正譴責。海巡肩負捍衛國家主權與海域安全的責任，即便強烈冷氣團來襲、海象惡劣，仍將全天候維持高強度監偵與勤務部署，確保我國海域安全，守護自由與民主價值，國人可安心。

海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區今下午偵獲大陸海警船於金門周邊海域集結，海巡署預置巡防艇迅速應對，採「一對一」併航監控方式，同時以中、英文無線電廣播嚴正警告。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區今下午偵獲大陸海警船於金門周邊海域集結，海巡署預置巡防艇迅速應對，採「一對一」併航監控方式，同時以中、英文無線電廣播嚴正警告。圖／金門海巡隊提供

海巡署 金門 監控 中國海警船

延伸閱讀

金酒高層異動拍板 王中聖升任總經理、丁丞康轉戰廈門

把愛送上餐桌 金門家扶籌募200份年菜陪弱勢家庭過好年

影／移工海上作業斷腳趾 澎湖海巡緊急送醫

緊咬陳玉珍喬人事 馬郁雯再貼對話紀錄「和中華電信協商好」

相關新聞

反制高市早苗！陸宣布加強「兩用物資」對日本出口管制

日本首相高市早苗去年11月7日發表「台灣有事」相關談話後，中日關係持續惡化。大陸商務部6日下午宣布，根據《中華人民共和國...

美智庫報告：中共攻台若失敗 代價將極為沉重

華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」近日發布報告，檢視中國對台動武將如何在不同層面影響中國。報告指出，一場由中國發起卻未能成功...

為證明「台灣非大陸一部分」 日議員石平抵台…陸外交部8字回應

遭大陸外交部制裁的日本維新會參議院議員石平2025年12月31日在其X發文，表示他將訪問台灣以證明台灣是一個與中國無關的...

對日威懾？陸4艘萬噸級飛彈驅逐艦同框將赴黃海開訓

中共解放軍和武警部隊新年度軍事訓練4日登場，央視軍事頻道6日發布一則題為「萬噸大驅新年開練」的影片稱，「新年伊始，海軍多...

陸學者：涉台或成今後中美博弈焦點 川普恐對陸採消極威懾

復旦大學國際問題研究院5日下午舉行《衝擊與重構：復旦國際戰略報告2025》發布會，並同步在線上直播。復旦大學國際問題研究...

港媒曾指長期失蹤「不同尋常」 民建中央主席郝明金公開露面

民建中央主席郝明金5日在民建中央全體會議公開露面，此前港媒指出，民建一二把手同時長期缺席並不尋常。郝明金在會中強調要始終...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。