中共跨境追貪腐 「天網2025」追回外逃782人
中共中央紀委、中國國家監委網站今天表示，持續推進追逃、追贓、跨境腐敗治理工作，2025年1至11月透過「天網2025行動」，追回外逃人員782人，其中黨員和國家工作人員61人。
中共中央紀委、中國國家監委網站6日刊載「紀檢監察工作高質量發展取得新進展、新成效—不斷剷除腐敗滋生的土壤和條件」一文，內容提到去年通報接受審查、調查的中管幹部（中央管理高級別幹部）達65人。
文章指出，持續推進追逃、追贓、跨境腐敗治理工作，各級紀檢監察機關展開「天網2025行動」，去年1至11月追回外逃人員782人，其中黨員和國家工作人員61人、紅通人員（紅色通緝令）36人、百名紅通人員2人。
「紅通」所指為國際刑警組織紅色通緝令。
文章提到，百名紅通人員為重中之重。前中國雲銅（泰國）投資開發有限公司副總經理周靜華為百名紅通人員第26號，去年從泰國被引渡回中國，實現亞洲地區百名紅通人員「清零」；前珠海華美汽車制動工業有限公司總經理梁錦文為百名紅通人員第99號，涉嫌職務侵占罪，1996年11月外逃，去年返回中國投案。
文章指出，國家監委首次展開職務犯罪境外追贓挽損專項行動，去年1至11月共追回贓款人民幣236.57億元（約新台幣1064.5億元）。將持續加大跨境腐敗治理力道，加快推出反跨境腐敗法，積極推進廉潔絲綢之路，目前已與150多個國家、30多個國際組織簽署合作文件。
文章最後總結稱，2026年是中國「十五五規劃」（第15個5年計畫、2026至2030年）開局之年，各級紀檢監察機關將深刻把握反腐敗鬥爭的基本規律和形勢任務，為十五五時期經濟社會發展提供堅強保障。
