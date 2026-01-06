控日暗示可能武力介入台海 陸禁稀土等「兩用物項」對日出口

大陸商務部今發布2026年第1號關於加強「兩用物項」對日本出口管制的公告，禁止所有「兩用物項」對日本軍事用戶等出口，自公布日起正式實施。大陸商務部指該項措施是考慮到日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政。

據大陸商務部官網，根據《中華人民共和國出口管制法》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強兩用物項對日本出口管制。

公告指出，禁止所有「兩用物項」對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

大陸商務部隨後於官網以「答記者問」形式回應「商務部宣布加強兩用物項對日本出口管制，請問有何考慮？」大陸商務部新聞發言人表示，日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極其惡劣。

根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》，「兩用物項」是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料等數據。

2024年11月15日，大陸商務部、工業和信息化部、海關總署等部門聯袂發布《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》，自2024年12月1日起實施。該清單覆蓋了核、生物、化學、飛彈等多部不同位階的法律文件所附兩用物項出口管制清單物項，當中包括稀土光學材料、稀土伸縮超磁材料、稀土金屬及合金材料、稀土航天材料、稀土永磁材料、稀土超導材料、鍺、鎵、錸、銻、石墨、銦、碲等重要的高級稀有的軍用材料。

此外，具大陸官媒新華社背景的公眾號「牛彈琴」，今天在大陸商務部發布前述公告前已引述消息人士說法指出，鑒於日本方面近期的惡劣表現，中國政府正考慮針對性對其收緊2025年4月4日列管的中重稀土相關物項出口管制許可審查。

大陸商務部曾在去年4月會同海關總署對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。並在同年10月擴大相關物項的範圍，納入鈥、鉺、銩、銪、鐿等。

當時大陸商務部發言人表示，相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。

財聯社去年4月時指出，大陸稀土出口以輕稀土為主，輕稀土主要銷往美國、日本、荷蘭等，中重稀土則主要流向日本、韓國等。中重稀土實施出口管制可能對日本稀土進口的影響較大。