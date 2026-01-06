快訊

為證明「台灣非大陸一部分」 日議員石平抵台…陸外交部8字回應

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本參議院議員石平遭大陸外交部制裁，石平表示，他能到訪台灣就證明台灣是一個與中國無關的獨立國。（圖／取自石平Ｘ帳號）
日本參議院議員石平遭大陸外交部制裁，石平表示，他能到訪台灣就證明台灣是一個與中國無關的獨立國。（圖／取自石平Ｘ帳號）

遭大陸外交部制裁的日本維新會參議院議員石平2025年12月31日在其X發文，表示他將訪問台灣以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家，石平已於今日飛抵松山機場。對此，大陸外交部發言人毛寧6日下午在例行記者會答問時相關提問時僅以八個字回應：「宵小狂言不值一評」。

大陸外交部2025年9月8日發布中華人民共和國外交部令第17號指出，石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

大陸外交部稱，依據《中華人民共和國反外國制裁法》相關規定，決定對石平採取以下反制措施：

一、凍結其在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；

二、禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；

三、對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

石平2025年12月31日則在X宣布：「計畫在新年後訪問台灣。目的有兩個。其一，是為應對通常國會，就明年台灣海峽局勢以及日台防務合作強化的可能性，與台灣方面的相關人士交換意見。其二，被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。」

石平今天稍早飛抵台灣後表示，踏上台灣國土非常高興且激動，中華人民共和國政府對他制裁、不允許他進入中國國境，今天他得以順利進入台灣國境，充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家。

對於大陸早前表示其涉台言論「不值一提」，石平則說，「愛提不提，我無所謂」。

石平1962年1月30日出生於四川成都，1980年9月考入北京大學哲學系，1984年7月取得學士學位並畢業。

1988年4月，石平赴日本留學，並先後在神戶大學取得教育學研究科碩士、文化學研究科博士學位。1989年，「六四事件」爆發，石平發表與中華人民共和國「精神的訣別」。2007年11月，石平歸化為日本籍。

外交部

