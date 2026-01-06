愛爾蘭總理訪陸：盼深入談牛肉出口及乳製品關稅議題

正在中國進行國是訪問的愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）昨天與中國國家主席習近平會晤後表示，他今天與中國總理李強會談時，將會「更深入地」討論牛肉出口以及乳製品關稅等貿易議題。

馬丁4日至7日對中國進行國是訪問。路透社報導，馬丁的X帳號昨晚發布一段影片，其中指出，此次訪問將包含「重要的經濟層面」。他6日將與李強會面，並「更深入地」討論牛肉出口以及中國近期對乳製品加徵關稅等貿易議題。

馬丁5日與習近平會晤。馬丁說：「我當然談到了愛爾蘭牛肉出口到中國的情況，以及乳製品相關的關稅問題。」他並補充，習近平「已承諾就這些具體議題與中方官員進行溝通」。

馬丁形容與習近平的會晤是一次「溫暖且具建設性的交流」，討論議題廣泛，包括雙邊關係以及歐中關係。他說：「從更宏觀的層面來看，我認為（習）主席希望歐洲與中國未來能建立一個更廣泛的貿易治理框架。」

根據中國官媒新華社報導，習近平在會中表示，中歐雙方要著眼長遠。

自歐盟於2024年對從中國進口的電動車加徵關稅以來，中歐關係一直處於緊張狀態。中國隨後採取了一系列反制措施，包括最近對歐盟乳製品徵收關稅。

上週，中國也為今年的牛肉進口設定了進口配額和額外關稅，此舉影響了全球向中國出口牛肉的業者。

馬丁是自2012年以來首位訪問中國的愛爾蘭總理。他近期淡化愛爾蘭情報機構將中國描述為「敵對國家行為者」的說法，轉而主張以長期、戰略性的角度來理解中國。