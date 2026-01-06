對日威懾？陸4艘萬噸級飛彈驅逐艦同框將赴黃海開訓

中共解放軍和武警部隊新年度軍事訓練4日登場，央視軍事頻道6日發布一則題為「萬噸大驅新年開練」的影片稱，「新年伊始，海軍多艘艦艇解纜起航，赴黃海某海域，開展2026年度首次海上訓練。南昌艦、無錫艦、拉薩艦、鞍山艦，看四艘萬噸大驅震撼同框！」這項訊息被視為是北京再度對日威懾。

有軍事博主指出，央視軍事頻道發布解放軍北部戰區海軍某驅逐艦支隊的軍港，長長的突堤式碼頭上，左右兩邊各停泊著兩艘中國海軍現役驅逐艦中，反艦、防空、反飛彈、陸攻和反潛等綜合作戰能力最為強悍的055型「萬噸大驅」。

這四艘萬噸級飛彈驅逐艦是中共海軍驅逐艦第九支隊的主力作戰艦艇，按舷號順序排列，其艦名分別為101南昌艦、102拉薩艦、103鞍山艦和104無錫艦。

文章稱，「驅九支隊四艘055型萬噸大驅同框，釋放出的信號是中國海軍的自信以及強大的戰鬥力。若同時出擊將有強大的防空反導、遠程打擊和編隊指揮能力。」

《人民日報》6日則在三版刊登中國現代國際關係研究院東北亞研究所日本安全研究室主任徐永智的文章，批評日本首相高市早苗早前表示「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，至少犯下三宗罪：罪在挑戰國際秩序、罪在背棄履約義務、罪在違反國際法基本準則。

徐永智指出，高市暗示武力介入台灣問題可能性，是對中國內政的粗暴干涉，是對二戰後國際秩序的公然挑戰；中日間的文件、聲明、條約證明，日本明確承諾將台灣問題視為中國內政。高市言論違反外交承諾，背棄履約義務。

此外，高市將「台灣有事」與日本「存亡危機事態」掛勾，是妄圖用日本的國內法賦予介入台灣問題的合法性，不僅違背《波茨坦公告》和中日四個政治文件精神，還違反《聯合國憲章》等國際法。

文章最後稱，「挑戰國際秩序者必將自食惡果，背棄履約義務者必將信譽掃地，違反國際法者必將遭到公理審判。台灣問題沒有日本置喙餘地，任何越線行徑都必遭迎頭痛擊。」