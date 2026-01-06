陸學者：涉台或成今後中美博弈焦點 川普恐對陸採消極威懾

復旦大學國際問題研究院5日下午舉行《衝擊與重構：復旦國際戰略報告2025》發布會，並同步在線上直播。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯在會上指，當前中美關係的穩定並非建立在重大戰略共識之上，而是出於美方戰術性需要，具有階段性與脆弱性，涉台問題可能成為今後一段時間中美博弈焦點，美國總統川普在台海問題上可能採「消極威懾」。

吳心伯在會上指，2025年中美關係可分三階段：一是川普上台至5月初，美對中發起衝擊，中國大陸採取防守反擊，最終美轉而求和；二是5月初日內瓦至吉隆坡談判，中美經貿談判呈現基於平等、尊重、不脅迫的新方式；三是10月30日在南韓舉行中美元首會晤，其後雙方共識以穩定為主。

吳心伯表示，中美元首會晤後雙方在關稅、貿易及對企業限制性措施等方面出現鬆動跡象，穩定性有所增加。不過，他直言，這種穩定並非建立在重大共識之上，而是美方出於戰術性需要，具有脆弱性與階段性。

吳心伯提到，美國國內對華鷹派勢力對中美關係改善保持警惕，曾試圖要求川普政府加強對中國高科技企業的限制。川普政府去年12月宣布高達111億美元的對台軍售方案，創下美國對台軍售規模新高，中方隨後對20家美國軍工企業及10名相關高管實施制裁。他認為，涉台問題有可能成為今後一段時期中美博弈的焦點之一。

美國研究中心副主任宋國友稱，川普再度執政對全球經濟造成重大衝擊，主要體現在多邊貿易機制受損、經濟安全化加劇、全球產業鏈重構及經濟脆弱性上升。川普以高關稅政策衝擊以世貿組織為核心的自由貿易體系，全球貿易成本增加，同時試圖打造以美國為中心的經濟安全聯盟，將特定國家排除在外。他認為，2026年全球經濟主要變數包括川普關稅影響、人工智慧發展走向，以及全球貨幣政策是否持續寬鬆。

此外，吳心伯被問及印太與台灣問題時表示，川普政府將西半球列為國家安全首要優先，與印太地區面臨的安全挑戰性質不同，川普政府主要基於非傳統安全風險考量。美國在印太地區的軍事存在與盟友合作，可能延續拜登時期作法，但在台灣問題上，川普對大陸的威懾方式，與拜登政府時期的「積極威懾」有所差異，更偏向避免衝突的「消極威懾」，呈現較為保守的態勢。