中國證監會年度任務 首重公司財務造假

中央社／ 台北6日電

中國證監會召開座談會，強調加強財務造假綜合懲防重點工作。中國證監會從2024年以來累計查辦財務造假案件159起，行政處罰111起，罰沒人民幣81億元（約新台幣364.5億元）。

中國證監會透過微信公眾號表示，「資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會」在5日召開，由證監會黨委書記、主席吳清主持。

最高人民法院、最高人民檢察院、國家發展改革委、公安部、司法部、財政部、中國人民銀行、國務院國資委、稅務總局、市場監管總局、金融監管總局等多個部門代表出席會議。

會議提到，2024年7月5日中國國務院辦公廳轉發中國證監會等部門「關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見」以來，持續加大對於財務造假案件查處力道，懲治第三方配合造假、壓實中介機構「看門人」責任，完善常態化、長效化懲防機制。

證監會統計數據資料顯示，證監會自2024年以來，累計查辦財務造假案件159起、行政處罰111起、罰沒金額81億元。對43起案件大股東和實控人追究責任，對配合造假的第三方以行政違法共犯方式嚴懲；向公安機關移送涉嫌財務造假犯罪線索112件，強化對於中介機構的責任追究。

18家嚴重造假公司實質觸及重大違法被強制退市；證監會先後對91家已退市公司立案調查，防止「一退了之」。

會議強調，在「意見」被持續落實情況下，將繼續深化資本市場財務造假綜合懲防體系，證監會將與相關部門增強綜合懲防效率、效果，不斷提升上市公司品質和投資價值，有效保護投資者合法權益。

相關新聞

美智庫報告：中共攻台若失敗 代價將極為沉重

華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」近日發布報告，檢視中國對台動武將如何在不同層面影響中國。報告指出，一場由中國發起卻未能成功...

對日威懾？陸4艘萬噸級飛彈驅逐艦同框將赴黃海開訓

中共解放軍和武警部隊新年度軍事訓練4日登場，央視軍事頻道6日發布一則題為「萬噸大驅新年開練」的影片稱，「新年伊始，海軍多...

陸學者：涉台或成今後中美博弈焦點 川普恐對陸採消極威懾

復旦大學國際問題研究院5日下午舉行《衝擊與重構：復旦國際戰略報告2025》發布會，並同步在線上直播。復旦大學國際問題研究...

港媒曾指長期失蹤「不同尋常」 民建中央主席郝明金公開露面

民建中央主席郝明金5日在民建中央全體會議公開露面，此前港媒指出，民建一二把手同時長期缺席並不尋常。郝明金在會中強調要始終...

李在明用習近平送的小米手機自拍上傳X問：畫質不錯吧？

大陸國家主席習近平去年11月1日對韓國進行國事訪問時，送給韓國總統李在明兩部小米手機，李在明當時曾問習近平：「通信安全怎...

中再示警：勿赴日 僑民：在日首見攻擊性塗鴉 寒毛直豎

自日本首相高市早發表「台灣有事」相關答詢，導致中日緊張升溫以來，中國駐日大使館在新年再次發文，表示日本部分地區的治安情勢...

