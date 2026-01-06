快訊

馬到成功！2026「五星座」事業運大好 射手快去進修、他適合創業

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

聽新聞
0:00 / 0:00

港媒曾指長期失蹤「不同尋常」 民建中央主席郝明金公開露面

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國民主建國會第十二屆中央委員會第四次全體會議5日上午在北京開幕。民建中央主席郝明金代表民建第十二屆中央常務委員會作工作報告。（圖／取自民建中央官網）
中國民主建國會第十二屆中央委員會第四次全體會議5日上午在北京開幕。民建中央主席郝明金代表民建第十二屆中央常務委員會作工作報告。（圖／取自民建中央官網）

建中央主席郝明金5日在民建中央全體會議公開露面，此前港媒指出，民建一二把手同時長期缺席並不尋常。郝明金在會中強調要始終把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務。但常務副主席秦博勇仍未現身。

香港星島日報《中國觀察》專欄曾在去年12月初指出，中共中央在中南海12月初召開黨外人士座談會，唯獨民建中央是由副主席孫東生發言，而不是由主席郝明金或常務副主席秦博勇。在北京的「中共領導的多黨合作制」下，郝明金是大陸全國人大常委會副委員長，秦博勇則是全國政協副主席，在中國大陸均屬「國家領導人」。但兩人雙雙神隱，迄今至少40天，民建一二把手長期「失蹤」，確實不同尋常。

根據民建中央官網，中國民主建國會第十二屆中央委員會第四次全體會議5日上午在北京開幕。民建中央主席郝明金代表民建第十二屆中央常務委員會作工作報告。民建中央副主席孫東生主持開幕會。不過值得注意的是，參與名單中仍未見到常務副主席秦博勇。

郝明金於會中表示，民建再過去一年深化思想政治建設，強化組織建設質效，緊扣黨和國家中心任務切實履行參政黨職能，提升社會服務工作能力，以嚴實作風推動各項工作高質量發展。特別是突出政治引領，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。

郝明金強調，2026年是實施「十五五」規劃的開局之年。民建要始終把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，以更加奮發有為的精神狀態推動新時代民建工作邁上新台階，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。

建中

延伸閱讀

彭博：習近平若對台動兵 代價可能遠高於川普動委內瑞拉

習近平會李在明：應當堅定站在歷史正確一邊

習李會登場 中韓關係邁入復甦元年

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持「一個中國」

相關新聞

港媒曾指長期失蹤「不同尋常」 民建中央主席郝明金公開露面

民建中央主席郝明金5日在民建中央全體會議公開露面，此前港媒指出，民建一二把手同時長期缺席並不尋常。郝明金在會中強調要始終...

李在明用習近平送的小米手機自拍上傳X問：畫質不錯吧？

大陸國家主席習近平去年11月1日對韓國進行國事訪問時，送給韓國總統李在明兩部小米手機，李在明當時曾問習近平：「通信安全怎...

習近平會李在明：應當堅定站在歷史正確一邊

(德國之聲中文網）李在明是六年來首位訪問中國首都的韓國領導人。他與習近平會晤前一天，朝鮮剛剛進行了2026年的第一次導彈試射演習。 同樣發生在新年伊始的國際大事還有美國采取軍事行動推翻委內瑞拉總

習李會登場 中韓關係邁入復甦元年

中韓元首「習李會」昨（5）日在北京登場，大陸國家主席習近平提及兩國抗日歷史，籲南韓作出正確戰略選擇，攜手捍衛二戰勝利成果...

中韓元首會…近平提抗日史 李在明稱堅持一中

中韓元首「習李會」昨日在北京登場，大陸國家主席習近平提及兩國抗日歷史，籲南韓作出正確戰略選擇，攜手捍衛二戰勝利成果。南韓...

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持「一個中國」

中韓元首會談今天下午登場，據中方發布，大陸國家主席習近平提及兩國抗日勝利的歷史，喊話韓方堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。