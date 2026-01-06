快訊

作家朱天文談侯孝賢失智後近況 揭2016年「出現病徵」一幕

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

韓中首腦會談 就每年會面達成共識

中央社／ 台北6日電

正在中國進行國是訪問的韓國總統李在明，5日與中國國家主席習近平舉行會談。韓聯社報導，韓中首腦就每年會面達成共識。李在明還在社交平台上傳他用習近平贈送的小米智慧型手機，與習近平夫婦的自拍照。

韓聯社5日報導，南韓國家安保室長魏聖洛5日在北京舉行記者會，介紹韓中領導人會談成果。

魏聖洛表示，兩國領導人重申重啟與朝對話的重要性。韓方確認了中方將為韓半島和平與穩定發揮建設性作用的意志。韓中領導人商定將在此基礎上繼續探索實現和平的創新方案。

兩國領導人還談及中方在黃海設構造物問題。雙方商定，在海域劃界尚未確定的情況下，兩國將力促從今年起舉行副部級劃界會談。

對於鬆綁「限韓令」等文化交流，兩國領導人商定，從圍棋、足球等領域逐步擴大交流，通過工作層協商探索影視劇等領域合作方案。兩國首腦還就努力消除兩國國內出現的「仇韓」「厭中」情緒達成共識。

魏聖洛又表示，昨天韓中首腦會談長達90分鐘，較原定安排延長30分鐘。包括歡迎儀式、首腦會談、諒解備忘錄（MOU）簽署儀式和國宴在內，李在明和習近平共計交流超過4小時。習近平在會談結尾表示，李在明此訪意義深遠，為中韓開闢新時代奠定了牢固基礎。

報導又表示，韓中首腦還通過此次會談就每年會面達成共識，並商定推動兩國國防部門深化溝通和交流，保障地區和平與穩定。

此外，習近平和彭麗媛5日晚上在人民大會堂金色大廳為李在明和夫人金惠景舉行歡迎宴會。宴會後，李在明在X帳號上傳多張照片，展示他使用習近平贈送的小米智慧型手機，與習近平夫婦自拍。

李在明還寫道：「畫質不錯吧？用在慶州收到的小米手機與習主席夫婦自拍，收穫了『人生照片』。愈是近距離接觸，韓中關係越能得以改善，今後將與中方更加頻繁地溝通並深化合作。」

去年11月1日，習近平與李在明在韓國慶州出席APEC峰會期間舉行會晤，互贈具象徵意義的禮物。習近平贈送小米手機時稱「看看有沒有後門」，引起李在明捧腹大笑。

習近平 李在明 韓中

延伸閱讀

李在明用習近平送的小米手機自拍上傳X問：畫質不錯吧？

彭博：習近平若對台動兵 代價可能遠高於川普動委內瑞拉

習近平會李在明：應當堅定站在歷史正確一邊

習李會登場 中韓關係邁入復甦元年

相關新聞

美智庫報告：中共攻台若失敗 代價將極為沉重

華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」近日發布報告，檢視中國對台動武將如何在不同層面影響中國。報告指出，一場由中國發起卻未能成功...

港媒曾指長期失蹤「不同尋常」 民建中央主席郝明金公開露面

民建中央主席郝明金5日在民建中央全體會議公開露面，此前港媒指出，民建一二把手同時長期缺席並不尋常。郝明金在會中強調要始終...

李在明用習近平送的小米手機自拍上傳X問：畫質不錯吧？

大陸國家主席習近平去年11月1日對韓國進行國事訪問時，送給韓國總統李在明兩部小米手機，李在明當時曾問習近平：「通信安全怎...

習近平會李在明：應當堅定站在歷史正確一邊

(德國之聲中文網）李在明是六年來首位訪問中國首都的韓國領導人。他與習近平會晤前一天，朝鮮剛剛進行了2026年的第一次導彈試射演習。 同樣發生在新年伊始的國際大事還有美國采取軍事行動推翻委內瑞拉總

習李會登場 中韓關係邁入復甦元年

中韓元首「習李會」昨（5）日在北京登場，大陸國家主席習近平提及兩國抗日歷史，籲南韓作出正確戰略選擇，攜手捍衛二戰勝利成果...

中韓元首會…近平提抗日史 李在明稱堅持一中

中韓元首「習李會」昨日在北京登場，大陸國家主席習近平提及兩國抗日歷史，籲南韓作出正確戰略選擇，攜手捍衛二戰勝利成果。南韓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。