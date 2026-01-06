習近平會李在明：應當堅定站在歷史正確一邊

(德國之聲中文網）李在明是六年來首位訪問中國首都的韓國領導人。他與習近平會晤前一天，朝鮮剛剛進行了2026年的第一次導彈試射演習。

同樣發生在新年伊始的國際大事還有美國采取軍事行動推翻委內瑞拉總統馬杜羅，將其抓捕並押送至美國。北京和平壤方面都對這一行動予以譴責。

根據中國官方新華社報道，在周一的中韓領導人對話中，習近平警告稱：“當前世界百年變局加速演進，國際形勢更加變亂交織。”

他強調了中韓“在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任”，呼籲“堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇”。

李在明則表示韓方高度重視對華關系，願以新的一年首次元首外交為契機，鞏固韓中關系全面恢復發展勢頭，開辟兩國關系發展的新局面。

韓聯社播出的新聞圖像顯示，他還許諾“共同尋求可行的替代方案，以實現朝鮮半島和平”。

李在明此次率領商業和科技界代表團訪華，兩國簽署了科技創新、環境、交通和貿易等多個領域的15項合作協議文件。

根據中方的新聞通稿，李在明在與習近平的雙邊會談中表示，“韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持一個中國”。兩位領導人也回顧了韓國與中國曾經“共同抗擊日本軍國主義”的歷史。

長期以來，韓國在其最大貿易伙伴中國和最重要盟友和安全保障國美國之間保持微妙平衡。

法新社指出，李在明此次訪華，距離中國在台灣周邊進行大規模軍事演習不到一周。中國解放軍此次圍島演習引發不少美國盟友的譴責，而首爾方面則保持沉默。

此外，自去年底日本首相高市早苗發表“台灣有事就是日本有事”言論，引發中日嚴重爭執以來，李在明也巧妙地保持了中立。

（法新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】