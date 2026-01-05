中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持「一個中國」

中韓元首會談今天下午登場，據中方發布，大陸國家主席習近平提及兩國抗日勝利的歷史，喊話韓方堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇，中韓應攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定。李在明則稱尊重中國核心利益和重大關切，堅持「一個中國」。

李在明昨抵達北京，展開為期四天三夜的國是訪問，據央視報導，習近平和夫人彭麗媛今天下午在人民大會堂北大廳，為李在明夫婦舉行歡迎儀式，接著，習李舉行會談，共同見證合作文件簽字。

據央視新聞，習近平說，他和李在明已兩次見面並實現互訪，中方願和韓方一道牢牢把握友好合作方向，秉持互利共贏宗旨，推動中韓戰略合作夥伴關係沿著健康軌道邁進，切實增進兩國人民福祉，為地區乃至世界和平與發展正向賦能。

習近平認為，雙方應不斷增進互信，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持通過對話協商妥善解決分歧。他提及十五五規劃建議為大陸未來五年發展擘畫藍圖，為各國提供機遇，中韓經濟聯繫緊密，產業鏈供應鏈深度互嵌，要加強發展戰略對接和政策協調，在人工智慧、綠色產業、銀髮經濟等新興領域打造更多合作成果，和雙方要增進人員往來。

在近期國際局勢動盪尤其中日關係緊張、美國襲擊委內瑞拉之際，習近平對李在明說，當前世界百年變局加速演進，國際形勢更加變亂交織，中韓在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任，有廣泛利益交集，應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇。

習近平提及，八十多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利，今天更應攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定。作為經濟全球化的受益者，中韓要共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義，為推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化作出貢獻。

據中方發布，李在明也提及韓中曾共同抗擊日本軍國主義侵略，表示韓方高度重視對華關係，願以新的一年首次元首外交為契機，鞏固韓中關係全面恢復發展趨勢，求同存異，深化韓中戰略合作夥伴關係，共同開闢兩國關係發展新局面。

李在明還說，「韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持一個中國」。他肯定韓中經貿合作為各自經濟社會發展發揮了積極作用，期待把握大陸十五五規劃帶來的機遇。