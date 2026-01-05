快訊

國民黨團指退伍校官已被通知赴陸需申請 陸委會：說法錯誤

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會5日發布新聞參考資料表示，本次兩岸條例修法對於已退伍的校官赴陸沒有增加申請制，只有禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動。（本報資料照片）
行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴陸，草案尚未經立院審查通過，立法院國民黨團5日表示，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴大陸已全面改為申請制，並威脅重罰或取消月退俸，質疑政府不當擴權。對此，陸委會指國民黨立院黨團的說法「錯誤」，強調本次兩岸條例修法對於已退伍的校官無涉赴陸申請問題。

陸委會5日發布新聞參考資料表示，本次兩岸條例修法對於已退伍的校官赴陸沒有增加申請制，只有禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動。

陸委會指出，現任簡任十職等以下未涉密公務員等人員，依現行規定本就不用向內政部申請許可，未來修法也只是跟所屬機關申請許可。報載退伍校官赴陸改全面申請制為不實訊息。

行政院院會去年12月26日通過「兩岸條例部分條文修正草案」，修正重點包含：一、公務員赴陸全面採許可制。二、完善特定人員赴陸規範制度。三、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露。四、進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動。

其中，草案針對禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動，擴大規範對象，增訂曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長，「或領有月退除給與的校級軍官」；同時也增訂行為規範，禁止出席中共舉辦倡議消滅或矮化我國主權之活動。

另根據草案，公務員赴陸將採全面許可制。11職等、警監3階以上公務員維持現行規定，赴陸前向內政部申請許可；10職等、警監4階以下未涉密人員赴陸，須經所屬機關許可。

相關新聞

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持「一個中國」

中韓元首會談今天下午登場，據中方發布，大陸國家主席習近平提及兩國抗日勝利的歷史，喊話韓方堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰...

李在明訪北京前北韓射彈道飛彈 陸外交部一句話回應

北韓4日向東海（日本海）發射數枚彈道飛彈，時機點是南韓總統李在明啟程訪問大陸的約4小時前，被認為意圖試探韓中領導人會晤上...

委國後川普還鎖定哥倫比亞、古巴？北京：與拉美團結應對國際變幻

美國3日出兵委內瑞拉，並抓捕委國總統馬杜洛夫婦後，包含哥倫比亞、古巴，甚至丹麥的格陵蘭島都被一一點名可能成為美國總統川普...

國民黨團指退伍校官已被通知赴陸需申請 陸委會：說法錯誤

行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴陸，草案尚未經立院審查通過，立法院國民黨團5日表示，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通...

中韓商務論壇…李在明：兩國貿易額停滯 需開拓合作新航道

南韓總統李在明訪陸期間，中韓商務論壇5日上午在北京舉行，李在明以及大陸國務院副總理何立峰出席並致詞。李在明指出，當前，韓...

馬杜洛被捕後 陸學者：警惕美國「新殖民地主義」

2026年伊始，美國就突襲委內瑞拉、強行控制委國總統馬杜洛。對此，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，...

