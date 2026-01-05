國民黨團指退伍校官已被通知赴陸需申請 陸委會：說法錯誤

行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴陸，草案尚未經立院審查通過，立法院國民黨團5日表示，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴大陸已全面改為申請制，並威脅重罰或取消月退俸，質疑政府不當擴權。對此，陸委會指國民黨立院黨團的說法「錯誤」，強調本次兩岸條例修法對於已退伍的校官無涉赴陸申請問題。

陸委會5日發布新聞參考資料表示，本次兩岸條例修法對於已退伍的校官赴陸沒有增加申請制，只有禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動。

陸委會指出，現任簡任十職等以下未涉密公務員等人員，依現行規定本就不用向內政部申請許可，未來修法也只是跟所屬機關申請許可。報載退伍校官赴陸改全面申請制為不實訊息。

行政院院會去年12月26日通過「兩岸條例部分條文修正草案」，修正重點包含：一、公務員赴陸全面採許可制。二、完善特定人員赴陸規範制度。三、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露。四、進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動。

其中，草案針對禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動，擴大規範對象，增訂曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長，「或領有月退除給與的校級軍官」；同時也增訂行為規範，禁止出席中共舉辦倡議消滅或矮化我國主權之活動。

另根據草案，公務員赴陸將採全面許可制。11職等、警監3階以上公務員維持現行規定，赴陸前向內政部申請許可；10職等、警監4階以下未涉密人員赴陸，須經所屬機關許可。